El Vaticano prepara un evento interreligioso y científico para impulsar la Cumbre sobre el Clima de Glasgow

El Vaticano prepara un evento en el que está previsto que participen cerca de 40 líderes religiosos de todas las confesiones y unos 10 científicos de renombre mundial para abordar la necesidad de frenar el cambio climático y tutelar la biodiversidad de cara a la Cumbre sobre el Clima (COP26) que tendrá lugar en del 1 a 12 de noviembre de 2021, en Glasgow (Escocia).

"Hemos invitado a cerca de 40 líderes que representan a las principales religiones del mundo y a 10 científicos que se unirán en un llamamiento para la COP26", ha aclarado la embajadora del Reino Unido ante la Santa Sede, Sally Jane Axworthy, en la rueda de prensa en el Vaticano donde se han presentado algunos detalles del evento.

Land degradation is negatively impacting the well-being of at least 3.2bn people.



On ?? #DesertificationAndDroughtDay, listen to @the_ecofeminist discuss the effect that displacement & the loss of agricultural land is having in Africa, and on women and girls ??#COP26 | @UNFCCCpic.twitter.com/m9IsUkT5eV