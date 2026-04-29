El 'papamóvil' viajará a EEUU este verano para concienciar sobre la dura realidad de la guerra en los niños

El 'papamóvil' de León XIV recorrerá EEUU para llamar la atención sobre la realidad de los niños que son víctimas de la guerra. Una iniciativa que llevará a cabo la organización benéfica 'Cross Catholic Outreach' con el apoyo del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, que recibirá los fondos recaudados.

Su prefrecto, el español Luis Marín de San Martín, entregó la llave del coche papal a la presidenta de la entidad, Michele Sagarino, que tras la audiencia general del miércoles ha tenido oportunidad también de saludar al Papa.

Y es que el Pontífice conoce bien la labor de 'Cross Catholic Outreach' por su contribución en la diócesis de Chiclayo, de la que el hoy Pontífice fue obispo.

"Los pobres Son los predilectos del Evangelio, los herederos del Reino"

La iniciativa, que tendrá lugar los próximos meses de junio y julio de, coincide con el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, firmada en 1776. Recorrerá trece ciudades, como Nueva York y Washington, y se adentrará hasta el suroeste y California.

El proyecto fue impulsado y autorizada en el pasado por el Papa Francisco para destinar los ingresos a los pobres, pero de manera especial a los niños víctimas de las guerras en todo el mundo.

La santidad cristiana, escribió León XIV en su exhortación apostólica 'Dilexi te' sobre el amor a los pobres, “florece a menudo en los lugares más olvidados y heridos de la humanidad. Los más pobres entre los pobres ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Son los predilectos del Evangelio, los herederos del Reino. Es en ellos donde Cristo sigue sufriendo y resucitando. Es en ellos donde la Iglesia redescubre la llamada a mostrar su realidad más auténtica”.

solidaridad hacia los más necesitados

El limosnero del Papa, Luis Marín de San Martín, ha afirmado que la iniciativa de la entrega del 'papamóvil' tiene un valor social en términos de solidaridad hacia los más necesitados y sirve también para “reforzar los lazos con el Santo Padre y promover la evangelización”.

“Estoy agradecido a 'Cross Catholic Outreach', que desde hace tiempo colabora con el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, apoyándolo generosamente”, ha subrayado.

La actividad de esta organización caritativa, fundada hace casi 25 años, se extiende por diversas partes del mundo, interviniendo, solo en 2024, en 32 países, entre ellos Malaui, Zambia y Haití, apoyando 279 proyectos, invirtiendo en programas de salud y agricultura, y proporcionando alimentos, agua, educación escolar y, sobre todo, apoyo espiritual.