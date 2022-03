El Papa visita a los niños ucranianos ingresados en el Bambino Gesù

El Papa Francisco ha visitado este sábado por la tarde a los 19 niños que han llegado de Ucrania y se encuentran hospitalizados en el Bambino Gesù. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania a este centro hospitalario han llegado 50 menores.









Precisamente, esta mañana Francisco recibía en el Aula Pablo VI a cientos de niños del “Piccolo Coro dell´Antoniano” que le cantaron melodías sobre la Casa Común, la Amazonía, la paz, la fraternidad. Entre notas musicales, el Pontífice recordó a las víctimas de la guerra y dedicó el encuentro a niños y jóvenes de Ucrania. “¿Están de acuerdo?”, preguntaba Francisco, y un fragoroso sí se escuchó en la plantea

Símbolo de esperanza

Acompañados por los frailes menores del Instituto Antoniano de Bolonia los niños y jóvenes estudiantes escucharon las palabras de Francisco, que calificó sus canciones como símbolo de esperanza, incluso -como dijo- “en tiempos difíciles, como los que estamos viviendo ahora a causa de la guerra”.

“Piensen: si sus voces fueran todas iguales, todas idénticas, ¿qué tipo de coro sería? Sería aburridísimo, feo. ¿Qué tipo de música saldría? Nada. No habría armonía, sólo un sonido aburrido...En cambio, nosotros somos diferentes para formar una sinfonía de voces. Formar una sinfonía de pueblos. Esto es la paz. La paz no aplana las diferencias, no, la paz es la armonía de las diferencias”, exclamó el Papa.

¡La paz es la armonía de las diferencias! ¡La paz es la armonía de las diferencias! El Papa y decenas de niños al unísono: ¡La paz es la armonía de las diferencias!