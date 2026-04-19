El Papa León XIV anima desde Angola a superar la pobreza estructural: "No tengan miedo de mirar hacia el futuro con esperanza"

El Papa León XIV ha celebrado este domingo una Santa Misa en el barrio de Kilamba, en Luanda, la capital de Angola. Durante su homilía, ha lanzado un potente mensaje de esperanza y reconstrucción para un país "bellísimo pero lastimado" por las secuelas de una larga guerra civil.

El Pontífice ha basado su reflexión en el pasaje del Evangelio de los discípulos de Emaús, comparando su desánimo y tristeza con la situación del pueblo angoleño. Ha recordado cómo la conversación de los discípulos, "recordando con tristeza lo que le ha sucedido a su Maestro", evoca el dolor que ha marcado a este país: una historia de enemistades, divisiones y pobreza.

Un camino para volver a empezar

Frente al riesgo de "perder la esperanza y quedarse paralizado por el desánimo", el Papa ha subrayado que la Buena Nueva es que Jesús "está vivo, ha resucitado y va a nuestro lado". Ha trazado así el camino para volver a empezar, basado en la certeza del acompañamiento de Dios y en el compromiso que Él pide a los fieles para "recomponer los fragmentos de aquella historia" y "mirar más allá del dolor".

La historia del país, sus difíciles consecuencias, los problemas sociales y económicos y las diversas formas de pobreza, ha dicho el Papa, "reclaman la presencia de una Iglesia que sepa acompañarlos en el camino y escuchar el lamento de sus hijos". Una Iglesia que, con la luz de la Palabra y el alimento de la Eucaristía, sepa "reavivar la esperanza perdida".

León XIV ha hecho un llamamiento a la Iglesia angoleña para que sea un faro de esperanza. Ha afirmado que "Angola necesita obispos, sacerdotes, misioneros, religiosas y religiosos, laicos y laicas que tengan en el corazón el deseo de entregar su propia vida". El objetivo es construir "espacios de fraternidad y de paz" y realizar "gestos de compasión y solidaridad hacia quienes más lo necesitan".

Lucha contra la corrupción y las supersticiones

En su homilía, el Papa también ha advertido sobre los peligros de ciertas "formas de religiosidad tradicional" que pueden mezclar "elementos mágicos y supersticiosos que no ayudan en el camino espiritual". Ha instado a los fieles a permanecer fieles a la enseñanza de la Iglesia y a confiar en sus pastores, manteniendo la mirada en Jesús a través de la Palabra y la Eucaristía.

Asimismo, ha señalado la necesidad de construir un país donde "se superen para siempre las viejas divisiones" y "desaparezcan el odio y la violencia". Ha sido especialmente contundente al pedir que "la lacra de la corrupción sea sanada por una nueva cultura de la justicia y el compartir". El Papa ha destacado que solo así será posible un futuro de esperanza, sobre todo para los jóvenes que la han perdido.

El Pontífice ha animado a los angoleños a ser agentes de cambio, afirmando que "con la gracia de Cristo Resucitado podemos convertirnos en ese pan partido que transforma la realidad". Ha concluido con una llamada a la acción y a la valentía: "Hoy es necesario mirar hacia el futuro con esperanza y construir la esperanza del futuro. No tengan miedo de hacerlo".

Finalmente, el Papa León XIV ha asegurado a los presentes que pueden contar con su "cercanía y oración", y ha encomendado al pueblo de Angola a la protección de la Virgen María, Nuestra Señora de Muxima, para que los sostenga "en la fe, la esperanza y la caridad".