El Papa, desde Angola, celebra la tregua en el Líbano: "Es motivo de esperanza, representa un alivio para el pueblo libanés"

Después de una Misa celebrada en Kilamba ante doscientas mil personas que abarrotaban ese barrio de la capital angoleña, de Luanda, el Papa ha rezado el Regina Caelli. Como es habitual, el Papa ha pedido por la paz durante el rezo, se ha acordado de los ucranianos que sufren ahora un recrudecimiento de los ataques rusos. Durante este sábado, cerca de doscientos drones rusos atosigaron a Ucrania, en una guerra que sigue estancada y que corre el riesgo de eternizarse más aun en el tiempo.

Desde luego que bien podría decirse que el conflicto es el castigo eterno de Oriente Próximo y concretamente del Líbano, porque son ya siglos de guerras, de violencia y de muerte. El país del cedro ha sufrido las consecuencias con creces de su complicado cóctel demográfico. Su diversidad étnica y religiosa, su cercanía al gran agente desestabilizador de la zona que fue y es el Estado de Israel en la época moderna y la radicalización de grupos terroristas islámicos como Hezbolá en su propio territorio han causado mucho dolor al que es el gran bastión del cristianismo en Oriente Próximo.

La reciente escalada bélica entre Irán, Estados Unidos e Israel, parecía que no iba a salpicarles, parecía que esta vez el escenario de crueldad y de guerra estaría lejos de esa tierra que cobijó a los fenicioa y a tantas otras culturas y civilizaciones milenarias y cruciales para lo que hoy es la humanidad. Sin embargo, una vez más, la presencia de Hezbolá en el sur del país fue el argumento de que la guerra volviera a estallar con efectos indiscriminados. Porque así son los ataques de Israel, sea o no legítimo su derecho de defensa, desde luego no es legítimo el asesinato de decenas, cientos y miles de civiles para acabar con un grupo terrorista. Menos aun si esos ataques y bombardeos indiscriminados acaban con miles de personas y no consiguen mermar la capacidad operativa, estratégica, ni mucho menos la militar, de Hezbolá, que ha seguido atacando el norte de Israel y ha seguido manteniendo su capacidad de herir al ejército israelí, a pesar de las continuas ofensivas, bombardeos y conquista encubierta del país judío.

Israel, por la presión estadounidense, ansiosos los norteamericanos por acabar con una guerra que no les viene nada bien han decidido firmar una tregua que acabará con las hostilidades hasta el 26 de abril, por lo menos. Son treguas frágiles, muchas veces son treguas inútiles, Israel, como hacía en Gaza, se reservaba el derecho de seguir respondiendo a lo que ellos, unilateralmente, consideran amenazas. De esa forma, hemos podido ver como en Gaza, a pesar de los meses de alto el fuego, Israel ha seguido bombardeando y atacando. También se ha reservado Israel el derecho a ocupar el territorio ganado en el sur del Líbano, una circunstancia que muchos denuncian como una imposición imperialista y un paso hacia el gran sueño del sionismo, padre ideológico de Israel: crear un estado judío que llegue desde el Sinaí hasta el Éufrates.

El Papa, siempre comprometido con la paz, no ha dudado en celebrar la tregua, como un alivio momentáneo, pero sin olvidarse de las conversaciones de paz que deben seguir llevándose a cabo: "La tregua anunciada en el Líbano es un motivo de esperanza, representa un alivio para el pueblo libanés y para Oriente Próximo. Animo a aquellos que buscan una solución diplomática, a que sigan con los diálogos de paz."