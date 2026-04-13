León XIV responde a Trump a su llegada a Argelia y asegura que "la Iglesia tiene la obligación moral de hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación"

León XIV ha respondido a Donald Trump, después de que el presidente de EEUU criticara al Pontífice de "ser débil con el crimen" por su rechazo a la guerra en Oriente medio. Durante el vuelo a Argelia, con la que el Papa ha dado inicio a su viaje apostólico a África, ha recalcado que "la misión de la Iglesia es muy clara, que el Evangelio dice que somos constructores de paz y la Iglesia tiene obligación moral de hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación", le ha recordado a Trump.

Y es que desde que se iniciaran los ataques de EEUU e Israel contra Irán, recrudeciendo la situación en Oriente Medio, el obispo de Roma ha clamado por la paz en todo momento, apelando al diálogo entre las partes.

El PApa defiende la oración como "la respuesta más gratuita, universal y disruptiva a la muerte"

De hecho, el pasado sábado 11 de abril, el Papa presidió una Vigilia de oración por la paz en la Basílica de San Pedro, desde donde lanzó un contundente mensaje contra la guerra. En su reflexión, afirmaba que la fe es capaz de mover montañas y agradecía la respuesta a su invitación para invocar la paz desde Roma y otros lugares del mundo.

El Pontífice describió la oración no como un refugio para eludir responsabilidades, sino como "la respuesta más gratuita, universal y disruptiva a la muerte". "¡Somos un pueblo que ya resucita!", proclamó, instando a la humanidad a levantarse de entre los escombros porque, según sus palabras, "nada puede encerrarnos en un destino ya escrito".

Los gritos de León XIV por la paz: "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza!"

En su discurso, León XIV denunció con dureza el "delirio de omnipotencia" que, a su juicio, se vuelve "cada vez más impredecible y agresivo" en el panorama actual. Lamentó que, como resultado, desaparece "un mundo de hermanos y hermanas" y "la realidad se llena de enemigos", advirtiendo contra la idolatría del poder que sacrifica todo valor.

Con una serie de exclamaciones contundentes, el obispo de Roma exigió el fin de las causas que alimentan los conflictos. "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza!" y culminando con la petición central de su homilía: "¡Basta ya de la guerra!".

El mensaje más directo del Papa ha sido para los gobernantes de las naciones, a quienes les supllicó poner fin a las hostilidades. "¡Deténganse!", les gritó, para después añadir: "¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!", y no en aquellas donde se planifica el rearme y la muerte.