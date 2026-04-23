León XIV reconoce el derecho de un Estado a "regular sus fronteras", pero alerta: "¿Qué estamos haciendo en los países más ricos para cambiar la situación en los más pobres?"

León XIV asegura que la inmigración será uno de los ejes principales en su viaje a España que tendrá lugar del próximo 6 al 12 de junio, al ser una de las cuestiones que más están contribuyendo a la polarización en nuestro país.

En declaraciones a los periodistas a bordo del avión a Roma, el Pontífice recalca que un Estado “tiene derecho a poner reglas en sus fronteras, porque no todos deben entrar como sea, sin orden y creando a veces situaciones más injustas donde llegan que aquellas que han dejado”.

No obstante, el Papa subraya que una vez los migrantes pisan territorio europeo “hay que tratarlos como seres humanos y no peor que a las mascotas”.

En este sentido, el obispo de Roma asegura que el drama de la migración es “un fenómeno mundial”, y se muestra crítico con los países ricos y su inacción para cambiar la realidad de los más pobres: “¿Qué hace el hemisferio norte por ayudar al Sur y a aquellos países donde los jóvenes no encuentran un futuro y sueñan con un Norte que no tiene respuestas que ofrecer?”, se ha cuestionado.

El papa reconoce que la situación de irán es "muy compleja" con unas negociaciones inciertas

Sobre la guerra de Irán, el Pontífice ha vuelto a reiterar la necesidad de promover “una cultura de la paz" para que no resuelva todo con la violencia y con muertes de inocentes.

"Lo que hemos visto es que muchas personas inocentes han muerto. Acabo de ver una carta de familias de niños que fueron asesinados en el primer día del ataque. Hablan de cómo han perdido a sus hijos, que murieron en ese evento. El tema no es si hay un cambio de régimen o no; el tema es cómo promover los valores en los que creemos sin la muerte de tantas personas inocentes", ha señalado.

Para el Papa, la situación en Irán es "muy compleja", con unas negociaciones con EEUU que son inciertas: "Se ha creado esta situación caótica y crítica para la economía global, pero también hay toda una población en Irán de gente inocente que sufre a causa de esta guerra".

En este sentido, el obispo de Roma reclama a todas las partes hacer "todos los esfuerzos posibles para promover la paz, eliminar la amenaza de guerra y respetar el derecho internacional".

León XIV, sobre el viaje a áfrica y su encuentro con los jefes de estado: “Es importante para fomentar un cambio de mentalidad"

El Papa también ha reflexionado sobre sus once días de gira africana, que le ha llevado a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, manifestando que un Viaje Apostólico pastoral sirve para “encontrar, acompañar y conocer al Pueblo de Dios”.

A su juicio, “el viaje debe entenderse sobre todo como una expresión del deseo de proclamar el Evangelio, de anunciar el mensaje de Jesucristo, que es una forma de acercarse a la gente en su alegría, en la profundidad de su fe, pero también en su sufrimiento”.

Al hilo de esta idea, León XIV ha defendido la importancia de reunirse con los Jefes de Estado, pese a que sus regímenes no se caractericen por su cultura democrática como el caso de Obiang en Guinea Ecuatorial o Paul Biya en Camerún. “Es importante para fomentar un cambio de mentalidad o una mayor apertura a pensar en el bien común, y considerar temas como la distribución de los recursos de un país”.

En cualquier caso, el Papa reconoce que estos encuentros con líderes autoritarios puede ser interpretado de diferente manera: “Ha sido interpretada por algunos como 'ah, el Papa o la Iglesia están diciendo que está bien que vivan así'. Y otros pueden decir las cosas de manera diferente”, sostiene.

“No siempre hacemos grandes proclamas criticando, juzgando o condenando. Pero hay una enorme cantidad de trabajo que se realiza entre bastidores para promover la justicia, para promover causas humanitarias, para buscar, a veces, situaciones donde pueda haber prisioneros políticos y encontrar una manera para que sean liberados”, ha puntualizado.

Sobre los próximos viajes, además de los anunciados a España y distintos puntos de Italia, ha expresado su “fuerte deseo de visitar varios países de América Latina”, aunque sin confirmación.