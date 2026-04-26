León XIV invita a los nuevos sacerdotes a acercarse a los alejados de la Iglesia: "A menudo hay algo vivo que no se ha apagado, pero que aún sangra y provoca rechazo"

León XIV ha instado a los sacerdotes ordenados este domingo en la Basílica de San Pedro a no tener miedo a la realidad que nos rodea, bajo el argumento de que el Señor “conoce la crueldad del mundo”. “Con sus palabras evoca formas de agresión física, pero sobre todo espiritual. Sin embargo, esto no lo disuade de dar la vida. La denuncia no se vuelve renuncia, el peligro no lleva a la fuga”, ha explicado el Papa en su homilía, señalando que parte de la misión sacerdotal es “comunicar la paz al que, en medio de peligros, se siente seguro”.

En este sentido, el Pontífice subraya que en mundo cada vez más inseguro, la necesidad de seguridad “vuelve los ánimos agresivos, encierra a las comunidades en sí mismas, instiga a buscar enemigos y chivos expiatorios”, ha advertido.

De ahí que el Papa pida a los sacerdotes recién ordenados no confiar su seguridad en su rol presbiteral, “sino en la vida, muerte y resurrección de Jesús, en la historia de salvación en la que participan con su pueblo”.

León XIV recuerda que los sacerdotes son "un canal" y no "un filtro" para transmitir la fe

León XIV les pide a los nuevos presbíteros sentirse parte “de esta humanidad que sufre y que espera la vida en abundancia”, así como iniciar a otras personas en la fe, o reavivarla. “Hoy más que nunca, especialmente cuando los números parecen marcar una distancia entre las personas y la Iglesia, ¡mantengan la puerta abierta! Dejen entrar y estén listos para salir”.

Y es que los sacerdotes son, a juicio del obispo de Roma, “un canal” a la fe, y “no un filtro”. “Muchos creen que ya saben lo que hay detrás de ese umbral. Llevan consigo recuerdos, quizás de un pasado lejano; a menudo hay algo vivo que no se ha apagado y que los atrae; pero otras veces hay algo más, que aún sangra y provoca rechazo. El Señor lo sabe y espera. Sean reflejo de su paciencia y de su ternura”, ha proclamado.

Al final de su homilía, el Pontífice anima a los sacerdotes a ser cercano a la gente y la cultura: “Admiren aquello que Dios hace crecer sin que nosotros lo hayamos sembrado. Aquellos para quienes serán sacerdotes, fieles laicos y familias, jóvenes y ancianos, niños y enfermos, habitan praderas que ustedes deben conocer. A veces les parecerá que no tienen los mapas; pero los posee el Buen Pastor, del que tienen que escuchar su voz, tan familiar. ¡Cuántas personas hoy se sienten perdidas! A muchos les parece que ya no pueden orientarse”, ha lamentado.