León XIV ensalza la labor de "una inmensidad de hermanos y hermanas solidarios" en un mundo que está siendo destruido por "unos pocos dominadores"

“Estoy aquí para anunciar la paz, pero descubro rápidamente que son ustedes los que me la anuncian a mí y al mundo entero”. En estos términos se ha expresado León XIV en su discurso durante el Encuentro por la paz con la comunidad de Bamenda, ciudad a la que se ha trasladado el Santo Padre en su segundo día en Camerún.

Una región, recalca el Papa, “atormentada” por ser epicentro de la insurgencia separatista de Camerún, pero que nunca ha sido abandonado por el Señor: “Todo el dolor que ha azotado a su comunidad hace que hoy sea aún más evidente esta certeza: ¡Dios nunca nos ha abandonado! ¡En Él, en su paz, siempre podemos volver a empezar!”, ha exclamado León XIV en su mensaje.

En este sentido, el Pontífice señala que la crisis que ha sacudido a estas regiones camerunesas ha supuesto un mayor acercamiento a las comunidades cristianas y musulmanas, “a tal punto que sus líderes religiosos se han unido y han fundado un Movimiento por la Paz, a través del cual tratan de mediar entre las partes en conflicto”, ha celebrado.

León XIV agradece el compromiso con la paz de las comunidades de bamenda

De ahí que León XIV haya mostrado su satisfacción por que estas comunidades estén comprometidas con la paz, frente a quienes tratan de doblegar las religiones y a propio Dios “a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso”.

El Papa afirma que la sufrida población de Bamenda tiene “hambre y sed de justicia”, al tiempo que representan la luz del mundo: “Bamenda, ¡hoy eres la ciudad puesta en lo alto del monte, espléndida a los ojos de todos! Hermanas y hermanos, sean por mucho tiempo la sal que da sabor a esta tierra, ¡no pierdan su sabor tampoco en los años venideros! Atesoren lo que los ha unido y lo que han compartido en la hora del llanto. Sean aceite que se derrama sobre las heridas humanas”, les ha pedido.





El Pontífice ha agradecido la labor de mujeres, laicas y religiosas que atienden a personas que han sido víctimas de la violencia, que califica de “inmensa, invisible, cotidiana y expuesta al peligro”. Una tarea que contrapone a la aquellos que destruyen, simulando no ser conscientes de que “necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar”.

"el mundo está siendo destruido por unos pocos dominadores, pero se mantiene en pie gracias a hermanos y hermanas solidarios”

El Papa ha lamentado que estos destructores de paz saquean los recursos de la tierra para invertirlos en “ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin. Esto es un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar, eligiendo una vuelta en 'U', la conversión, que conduce en la dirección opuesta, por el camino sostenible y rico en fraternidad humana”.

El Santo Padre ha advertido que el mundo está siendo destruido “por unos pocos dominadores”, pero se mantiene en pie gracias a “la inmensidad de hermanos y hermanas solidarios”, que asumen al prójimo “como hermano y como hermana”.

“¡Solo tenemos que aceptarnos unos a otros! Somos una sola familia y habitamos la misma casa, este maravilloso planeta que las culturas antiguas han cuidado durante milenios”, ha agregado León XIV.

Al final de su discurso, el obispo de Roma insta a los fieles de Bamenda a seguir trabajando por la paz “con valentía y, sobre todo, juntos, siempre juntos”.