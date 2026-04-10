León XIV aborda la promoción de la paz y el diálogo con Macron en la reunión que han mantenido en el Vaticano

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte han sido recibidos por León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, en la primera reunión entre ambos desde el inicio del Pontificado el pasado 8 de mayo. Un encuentro donde la promoción de la paz, el diálogo y la solidaridad entre los pueblos han sido algunos de los asuntos tratados. "Que se pueda restablecer la convivencia pacífica a través del diálogo y la negociación", ha informado la Santa Sede en una nota de prensa.

Minutos antes del encuentro la comitiva gala accedió al patio de San Dámaso, siguiendo el protocolo habitual de las visitas de Estado. Allí, fue recibida por el regente de la Prefectura de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza.

Para la ocasión, Macron ha vestido un traje oscuro, mientras que la primera dama ha optado por un vestido formal en color negro, siguiendo la etiqueta tradicional requerida para los encuentros con el Papa.

El encuentro de Macron con el cardenal parolin: "restablecer la convivencia pacífica"

Tras la audiencia con León XIV, el dirigente francés y su esposa se han reunido con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para abordar los principales aspectos de la relación bilateral entre Francia y el Vaticano, así como los desafíos planteados por la actualidad internacional.

"Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se hizo referencia a las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Francia. A continuación, se abordaron cuestiones relevantes de carácter internacional, con un intercambio de opiniones sobre las situaciones de conflicto en el mundo, con el deseo de que se pueda restablecer la convivencia pacífica a través del diálogo y la negociación", se puede leer en el comunicado vaticano.

Los regalos que se han intercambiado León XIV y Macron

Durante la audiencia, el mandatario francés ha regalado a León XIV una camiseta de la selección de Francia de baloncesto firmada por todos los jugadores, un volumen sobre la reconstrucción de Notre Dame de París, un mapa de 1617 de la zona del Misisipi realizada por misioneros franceses y un libro de George Bernanos.

A su vez, el Pontífice ha obsequiado al presidente de Francia con un azulejo que representa la abundancia y el mensaje para la Jornada de paz de este año.