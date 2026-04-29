León XIV aborda con el presidente del Consejo Europeo la situación en Oriente Medio, Palestina y el Líbano en una conversación telefónica 

León XIV ha mantenido este miércoles, 29 de abrio, una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sobre la situación en Oriente Medio y Palestina y de los cristianos en el Líbano, entre otros asuntos.

En la conversación, de tono "cordial" según un comunicado de la Santa Sede, ambos hablaron "de la situación en Oriente Medio, con particular atención a Cisjordania, en el Estado de Palestina, y a la condición de los cristianos en el sur del Líbano".

El papa llama a la comunidad internacional superar "las actitudes neocoloniales" tras su viaje a África

Además, el Pontífice ha compartido con Costa algunas reflexiones sobre su reciente viaje apostólico a África, por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Sobre este continente, el Papa "ha subrayado la importancia del diálogo interreligioso, la promoción de la paz y el apoyo a las comunidades más vulnerables" de África.

León XIV, que el próximo 8 de mayo cumplirá el primer aniversario de su elección, ha asegurado que con su periplo africano ha querido llevar "un mensaje de paz en un momento histórico marcado por guerras y graves y frecuentes violaciones del derecho internacional".

Además, el obispo de Roma ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional "para que supere las actitudes neocoloniales".

"Además de hacer un llamamiento a la paz, denuncié las graves injusticias que prevalecen en estos países tan ricos en materias primas; e hice un llamamiento a la comunidad internacional para que supere las actitudes neocoloniales", ha subrayado.