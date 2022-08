El consejo del Padre Lombardi a los jóvenes periodistas: "Su profesión debe vivirse como una vocación"

El jesuita italiano Federico Lombardi cumple este lunes, 29 de agosto, 80 años. Protagonista de la comunicación eclesial posconciliar, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede con Benedicto XVI y el Papa Francisco, al frente de Radio Vaticana durante 25 años, primero como director de programas y luego como director general de la emisora pontificia. Durante 10 años dirigió el Centro Televisivo Vaticano.

Una vida marcada por el testimonio y servicio a la Iglesia que sigue hoy como presidente de la Fundación Joseph Ratzinger – Benedicto XVI y como superior de la comunidad religiosa de La Civiltá Cattolica. En esta revista de la Compañía de Jesús, en 1973, dio sus primeros pasos como periodista antes de convertirse en su subdirector en 1977. El Padre Lombardi ha concedido una entrevista a Vatican News y se ha detenido en algunos pasajes fundamentales de su vida y de su profesión vivida al lado de los tres últimos Papas.

El jesuita solo tiene palabras de agradecimiento “tanto por la vida como por haber sido llamado a vivir esta vida como religioso y como sacerdote. Es un tiempo de acción de gracias, si se quiere también con un poco de mirada y de balance sobre la propia vida, sobre el propio servicio, pero fundamentalmente es un tiempo de acción de gracias”.

De sus 80 años, Federico Lombardi ha dedicado 50 al servicio de la Santa Sede en el campo de la comunicación: “Lo primero que aprendí por experiencia es que la comunicación para una persona que vive la fe y en la Iglesia es una participación en la misión de evangelizar, de comunicar, que es precisamente una de las perspectivas en las que se puede ver toda la realidad del mundo, de la historia, de la relación con Dios y entre los hombres”

“Toda la Iglesia tiene entonces una misión, que es comunicar, dar a conocer, difundir esta Palabra del Señor. Comprender que si uno está llamado a trabajar en el campo de la comunicación, está llamado a colaborar - aunque sea en formas y tareas específicas - en la propia naturaleza de la Iglesia y en la relación entre Dios y la humanidad”, ha dicho Federico Lombardi en la entrevista.

De su trabajo con los tres últimos Papa, Federico Lombardi tiene claro que siempre concibió su trabajo “como un servicio y siempre me ha parecido claro que el Papa es un servidor […] de la Iglesia y de la humanidad, de la presencia de Dios en el mundo. Y por eso fui llamado a servir a este servicio, a colaborar en este servicio. Con el tiempo me pareció realmente un gran regalo, esta llamada a la colaboración, porque la misión que llevan a cabo los Papas es realmente una misión maravillosa para el bien de las personas, de la humanidad, de los creyentes”.

El jesuita italiano también ha tenido algunas palabras para todos los jóvenes que se quieren dedicar a la profesión de periodista: “Le diría que su profesión puede ser maravillosa, pero que debe vivirse como una vocación: no sólo como una carrera en la que desarrollar habilidades técnicas, sino como una forma a través de la cual se ayuda a las personas a encontrarse con otras, a establecer una comunicación que sea de entendimiento, de diálogo mutuo. Una comunicación que ayuda a conocer la verdad y a no engañar a los demás; en la que se aprende a destacar también los aspectos positivos y no sólo el drama del sufrimiento o los problemas que plantean el mal y la injusticia”.