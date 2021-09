El club deportivo 'Athletica Vaticana' es nombrado miembro oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI)

El club deportivo oficial de la Santa Sede, 'Athletica Vaticana', ha sido nombrado miembro oficial de la Unión Ciclista Internacional. El reconocimiento tuvo lugar el pasado viernes, 24 de septiembre, durante la celebración del 190º congreso de la institución global que coincide con centenario de su fundación.

Según explica el comunicado de 'Athletica Vaticana', el reconocimiento por parte de la Unión Ciclista busca "promover la práctica del ciclismo como una experiencia deportiva comunitaria, con un fuerte enfoque en las dimensiones de servicio, gratuidad, amateurismo, inclusión y solidaridad".

Vatican Sport Association - Athletica Vaticana - Vatican Cycling has been officially recognized today as @UCI_cycling member.

