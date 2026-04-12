¿Cómo está Camerún antes de recibir al Papa? Un país de mayoría cristiana atosigado por la violencia yihadista

A sus 93 años, Paul Biya es el líder más longevo de la historia de un país no monárquico. Para hacernos una idea, cuando llegó al poder en Camerún, en España seguía Franco en el poder. 50 años después, más de medio siglo de Historia mediante, Paul Biya continúa al frente del país ignorando las acusaciones de fraude, corrupción y pucherazo en las elecciones que ha ido ganando a lo largo de los años. Las últimas hace bien poco, en octubre de 2025 cuando Biya se proclamó vencedor con el 53% de los votos, al mismo tiempo que su principal rival, el opositor Issa Tchiroma Bakary, aseguraba haber ganado las elecciones con una aplastante ventaja sobre el dictador.

Un presidente salpicado por corrupción y fraude

Se dio una situación surrealista en la que dos concurrentes a las elecciones se declaraban ganadores de las mismas. Las acusaciones de fraude de la oposición se basaban en su propio recuento paralelo, en primera instancia con el 40% escrutado, la oposición decía tener el apoyo del 68% de los votantes, posteriormente publicaron un escrutinio del 80%, en el que Tchiroma ganaba con un 55% frente al 31% de apoyos que acumulaba Biya. Las acusaciones de pucherazo rozaban lo paródico, los datos y las pruebas certificaban que en algunos colegios había más votos que votantes totales. Los opositores salieron a la calle, algunos manifestantes fueron asesinados, víctimas de una represión durísima; algunas sedes del partido de Biya ardieron por las turbas que las atacaban. Son las octavas elecciones que gana Biya y también son las octavas en las que es acusado de fraude electoral.

El presidente estuvo de 1975 a 1982 como Primer Ministro, accedió a la Presidencia a partir de ese momento y, en el año 1990 se vio obligado a introducir elecciones multipartidistas. Fue ganando todas hasta 2008, entonces, Biya eliminó el límite de mandatos consecutivos, perpetuándose en el poder. Fue un acto que propició una serie de protestas multitudinarias contra su gobierno que le pusieron en el punto más delicado desde que lidera el gobierno camerunés. La represión de Biya dejó más de 40 muertos y no ha detenido su terrible castigo a los opositores desde entonces.

El yihadismo atosiga a los cristianos

El país también sufre la desestabilización propia de los grupos yihadistas del norte, en especial Boko Haram y Estado Islámico que centran sus ataques en el secuestro y el asesinato de cristianos, amplia mayoría religiosa del país. «Los musulmanes se dedican a sus negocios, viven bien, se casan y hacen lo que quieren. Pero nosotros, los cristianos, no podemos, a menos que huyamos de aquí. Hoy huimos a un pueblo, mañana a otro. Hasta la fecha, seguimos huyendo. No estamos seguros de los lugares en los que podemos vivir», cuenta un cristiano del norte de Camerún a la ONG Puertas Abiertas.

Los secuestros no distinguen entre mayores y pequeños, de hecho, muchas veces el objetivo de los yihadistas se fija en los más pequeños y vulnerables. Las niñas son forzadas, esclavizadas sexualmente, partícipes de matrimonios forzosos e incluso son utilizadas como terroristas suicidas. «La primera vez que [Boko Haram] vino, gritaron “Allahu Akbar” ("Alá es grande"). Siempre gritan esa frase cuando atacan. Si te capturan, primero te dan la oportunidad de convertirte al islam. Si te niegas, te matan» cuenta un valiente pastor a la misma ONG que cifra en 17 millones y medio la población cristiana de Camerún, cerca del 60% de la población total.