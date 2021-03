Los fieles veneran a 'La Borriquita' en el madrileño templo de San Ildefonso: "It's so beautiful!"

El popular barrio de Malasaña en Madrid acoge en su seno la iglesia de San Ildefonso. En su interior se encuentra la hermandad de 'La Borriquita', que representa la Entrada Triunfal de Jesucristo en Jerusalén a lomos de un burro. Una cofradía joven, fundado hace apenas hace una década, pero que ha ido ganando peso en la Semana Santa de la capital de España.

La pandemia impide a las cofradías hacer estación de penitencia, pero desde los templos de Madrid se ha hecho un gran esfuerzo por habilitar un altar donde los fieles pueden venerar a sus imágenes. 'La Borriquita' saldría en procesión este Domingo de Ramos pero, en 2021, son las imágenes las que reciben la visita de los peregrinos.

TRECE se ha desplazado hasta San Ildefonso en su espacio 'Peregrinación de Semana Santa en Madrid' para acompañar a la hermandad en este peregrinar. El Hermano Mayor de 'La Borriquita', Carlos Malarría, nos ha contado la importancia de poder recibir a los fieles en el templo: “Es importante para nosotros, porque pone de relieve que la Semana Santa existe. El año pasado estábamos confinados en casa y lo llevábamos en el corazón, pero fue un mazazo muy grande. Este año el Señor nos llama a su casa y es bueno que vengamos con las medidas sanitarias correspondientes que hay que cumplir”.

'La Borriquita': una procesión con numerosas imágenes

'La Borriquita', tal y como nos recuerda uno de sus hermanos, José Luis Valverde, es una procesión de cinco metros de largo y una anchura adaptada para que pueda salir de la puerta de la Catedral un Domingo de Ramos 'normal': “Las imágenes auxiliares que acompañan a Cristo son San Pedro, San Juan y Santiago”. Este último no se puede contemplar en el altar, ya que tal y como revela Valverde, “lo está retocando el imaginero Ramón Martín”.

Además de los Apóstoles, el altar cuenta con una mujer y un niño hebreos. Tras Jesús y sus acompañantes, se encuentra la Virgen María que, como curiosidad, aún no ha procesionado, ya que es de reciente adquisición: “Estamos formando cuadrillas. Ten en cuenta que somos una hermandad joven”, nos recuerda el Hermano Mayor.

Los fieles no fallan a su hermandad de 'La Borriquita'

Como hemos comentado, los fieles no han dado la espalda a la hermandad, incluso de fuera de nuestras fronteras. Es el caso de Lucía, procedente del estado americano de Nuevo México, que pese a no dominar en exceso el castellano, han quedado claro sus sentimientos: “¡It's so beautiful. En Nueva Méjico no es tan bonito, es un poco más tranquilo. Pero me encanta!”, nos cuenta con emoción.

Jesús por su parte valora que este año, al menos, se pueden contemplar las imágenes para acompañarles: “La Borriquita' es para mí especial, no tengo palabras para ello”.

Por su parte el párroco de San Ildefonso, el Padre Pedro Luis López, ha señalado que la Iglesia “siempre es Madre y tiene las puertas abiertas para acoger a sus hijos. No es solo contemplar las imágenes, porque esto no es un museo, sino que nos habla del gran misterio, de un Dios loco de amor por los hombres”.

Además, se ha mostrado esperanzado por que la pandemia nos haya acercado como sociedad a Dios: “Siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y estamos agobiados. Ojalá sepamos reaccionar y caigamos en la cuenta de que sin Dios la vida no sirve para nada”.

El montaje del altar y la vestimenta de las imágenes: “Es una forma de rezarles”

Para que los fieles puedan peregrinar para venerar a las imágenes de 'La Borriquita', previamente se ha tenido que realizar un arduo trabajo de montaje. Unos trabajos que se han prolongado por un periodo de más de una semana. El toque de queda también ha constituido una dificultad, pero se ha logrado llegar a tiempo.

Buena parte de la 'culpa' la tiene el director artístico de la hermandad, Jesús España, que desde la fundación y bendición de la cofradía, ha sido el encargado de ataviar al Cristo, a la Virgen y al resto de esculturas: “Poder vestirles es una forma de rezar con ellos. Es un privilegio tener este proceso tan íntimo con las imágenes”.

España nos ha confesado que la túnica del Cristo y la salla de la Virgen son las mejores y las que hubieran lucido de hacer estación de penitencia: “El Cristo lleva una túnica de tisú de plata y bordada”.

Un trabajo duro pero emocionante, máxime tras la Semana Santa vivida en 2020: “El año pasado nos pilló el Estado de Alarma cuando empezaba el Quinario del Cristo y no se pudo concluir el altar. Este año se coge con más ilusión tras un año sin poder hacerlo, es más simbólico”, confiesa el director artístico.