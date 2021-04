Villarrobledo logra salvar su cruz de la Ley de Memoria Histórica gracias a la Justicia de Albacete

El Ayuntamiento de la localidad albaceteña de Villarrobledo mantendrá la cruz ubicada en el parque Joaquín Acacio, después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Albacete haya dado la razón a la Asociación de Abogados Cristianos y al propio consistorio de la provincia manchega.

Una polémica que se produjo después de que la asociación memorialista 'Ranz Orosas' demandase al municipio y reclamase la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas para proceder a su retirada. Entre ellos, la asociación solicitaba el derribo de la cruz.

El Ayuntamiento aseguró que no podía elaborar el catálogo puesto que en el municipio no existían vestigios franquistas. Abogados Cristianos defendió que la cruz, que contiene la inscripción “Villarrobledo a sus mártires”, no es un vestigio franquista, es un símbolo cristiano que carece de ideología política y por tanto no es contraria a ninguna ley.

La cruz de Outeiro, en Ourense, podría ser derribada

El Comité de Memoria Histórica de la comarca de Celanova quiere derribar la cruz de Outeiro, en Orense, por considerarla un monumento franquista, a pesar de la oposición de la Iglesia y de los vecinos. Este Comité se ha documentado de la inauguración de dicho monumento, que se produjo en 1939 por parte de la Bandera de Marruecos. En este contexto, van a pedir en el pleno del Concello de Celanova que el símbolo se retire este año, antes del 8 de agosto.

El propio Comité ya ha presentado el informe histórico en el que apoya sus reivindicaciones a los distintos grupos de la Corporación Municipal. Y, en principio, este miércoles, 7 de abril, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) quería presentar una moción de urgencia para debatir sobre la eliminación de esta cruz. En 2019, este partido ya incluyó esta condición en su lista de demandas necesarias para apoyar la investidura del alcalde de Celanova.

Se ha puesto en marcha una iniciativa para recoger firmas en contra del derribo del monumento. Hasta el momento, son más de 27 mil firmas las que se han conseguido. Muchos aseguran que se trata de un símbolo religioso, por lo que, si autorizan el derribo de la cruz estarían cometiendo un acto en contra de la lbertad religiosa.

Hermann Tertsch, miembro del Parlamento Europeo de VOX, ha escrito en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo a la cruz que se encuentra en Celanova: "El Comité de 'memoria histórica', el soviet del resentimiento, ha reunido 1.554 firmas para tirar una cruz de piedra en Celanova en esta maravillosa localidad gallega con su impresionante monasterio.La ciudadanía ha recogido 22.480 firmas para impedirlo. Veremos si hay respeto".

En un pueblo de Córdoba ordenaron derribar la cruz

El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, ubicado en la provincia de Córdoba, ha derribado la conocida como 'Cruz del Llanito', en el recinto del convento de las Descalzas de esta localidad andaluza. Tanto la Iglesia como los vecinos estaban en contra de este derribo. Desde 1939 la cruz se encontraba junto a la iglesia del Convento de las Descalzas.

Según el Ayuntamiento, gobernado porIzquierda Unida, el derribo se produce en virtud de la Ley de Memoria Histórica, al considerar que este monumento cristiano tiene un significado franquista. De forma paradójica, el mismo Ayuntamiento reconoció que la Cruz no está sujeta a dicha ley, pero la derriba igualmente porque, según agumentan, “entorpece la visibilidad” del convento.