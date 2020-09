La secuela de “La Pasión de Cristo” sigue en marcha y esta frase del actor principal te dejará sin palabras

Jim Caviezel, de 51 años, es un actor católico estadounidense que ha interpretado uno de los papeles cinematográficos más difíciles: Jesús de Nazaret. Caviezel encarnó a Cristo en la conocida película La Pasión, de Mel Gibson, en 2004.

El actor fue entrevistado por el periodista Alex Marlow en Breitbart News sobre su proxima película, Infidel, pero también sobre sus próximos proyectos. Y la noticia llegó cuando le preguntaron por una posible secuela de la película bíblica y el actor dijo que ya había recibido el tercer borrador directamente de parte de Mel Gibson, el productor de la película.

Jim Caviezel confirms a sequel to ‘THE PASSION OF THE CHRIST’ is in the works.



“It’s going to be the biggest film in world history.”



(via: https://t.co/M8FHMzv6fh) pic.twitter.com/JFqcYQtmOu — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 20, 2020

El tercer borrador de la secuela

“Mel Gibson me acaba de enviar el tercer borrador. Se está acercando. Se llamará La Pasión de Cristo: Resurrección. Va a ser la película más importante de la historia mundial". La secuela volverá así a contar con Jim Caviezel en el papel de Jesucristo. La historia se centraría en la resurrección del Mesías y lo acontecido durante los tres días que permaneció muerto tras su crucifixión. Aunque no se sabe mucho acerca de la producción, también su guionista, Randall Wallace, aseguró que La Pasión de Cristo 2 seguía en marcha a pesar de las dificultades debidas a la pandemia del coronavirus.

En una entrevista con USA Today, el actor se refirió a las charlas que ha mantenido con el director acerca de la secuela, que parecen haberlo inspirado y motivado para retomar el papel, aun habiendo sufrido algunos accidentes durante el rodaje del film original y una carrera posterior que podría haber despegado, pero no lo hizo, quizá a causa de su compromiso con el proyecto y la visión de Gibson, quien en esa época se había ganado muchos críticos dentro y fuera de Hollywood.

"La película más grande de la historia"

Caviezel dijo: «Hay cosas, que no puedo decir, que van a conmocionar a la audiencia. Es enorme [...] No voy a contarte cómo es que él va a seguir con esto, pero te diré algo: la película que va a hacer será la más grande de la historia. Es así de buena».

En 2004, la película ganó $612 millones en todo el mundo con un presupuesto de producción de $ 30 millones y fue la película con clasificación R más taquillera en América del Norte. Caviezel explicó que su carrera como actor dio un giro único después de interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo.

Jim Caviezel Confirms ‘Passion Of The Christ’ Sequel Is Still Happening, Calls It “The Biggest Film In World History” https://t.co/aUQSnn0MYXpic.twitter.com/eenMzo94Dp — The Playlist �� (@ThePlaylist) September 19, 2020

"Tuve que luchar para sobrevivir", le dijo a Breitbart News. "La película explotó. Estaba fuera de serie. Uno pensaba, 'Oh, vas a trabajar mucho'. No, no lo hice. Ya no estaba en la lista de estudios. Eso se había ido... debido a lo que hago como actor, esa es mi habilidad, me lo dio Dios".

La carrera de Jim Caviezel

Caviezel protagonizó un exitoso programa de televisión, “Person of Interest”, de 2011 a 2016 y la película “Pablo, Apóstol de Cristo” en 2018. A pesar de que la película tuvo un efecto negativo en su carrera, Caviezel considera que su fe es de mayor importancia. "Realmente sentí que la fe era mucho más grande que la industria y Hollywood, y más grande que el Partido Republicano o Demócrata o cualquiera de esos", agregó.

A principios de este año, Caviezel le dijo a Fox News que las películas basadas en la fe son esenciales hoy en día, pero la oposición dentro de la industria cinematográfica ha aumentado. "Es tan imperativo en este momento", explicó el actor. "Estas películas no se pueden hacer ahora. Las películas que hacen son películas de Marvel Comics. Verás a Superman. No verás a Jesús... Pude interpretar al superhéroe más grande que jamás haya existido".

Aún no se ha publicado una posible fecha de lanzamiento para la secuela, pero todo apunta que estamos muy cerca de saberlo.