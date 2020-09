Sanidad propone limitar el aforo en las iglesias en territorios con más de 500 casos por 100.000 habitantes

El Ministerio de Sanidad propondrá a las comunidades autónomas reducir a un tercio el aforo máximo de los lugares de culto en aquellos municipios que registren más de 500 casos de contagio por 100.000 habitantes. Así se lo comunicará el titular de esta cartera, Salvador Illa, a los consejeros de Sanidad durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra en la tarde de este miércoles, 30 de septiembre.

Además de la limitación de aforo en los lugares de culto, estas medidas afectan también a los velatorios, que en estos territorios no podrán superar el máximo de diez personas en espacios cerrados, o de quince si se celebran al aire libre. Por su parte, en el caso de las comitivas para entierros o cremación del difunto, no podrán superar las quince personas.

Con ello, el Gobierno pretende controlar la expansión del coronavirus y reducir la presión asistencial sobre el sistema sanitario. Según el Ministerio que dirige Illa, todas estas actuaciones son proporcionadas y avaladas por razones y criterios de carácter epidemiológico y sanitario.

No obstante, el Ministerio precisa que estas medidas no serán de aplicación si, al menos, el 90 por ciento de los casos detectados en el municipio se corresponden con brotes no familiares perfectamente identificados y controlados, y si estos han sido convenientemente comunicados al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, en municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes, como podría ser el caso de Madrid y otras localidades de la Comunidad que superan esta cifra, se restringen las entradas y salidas de los núcleos urbanos sin motivo de fuerza mayor, se limitan las reuniones a seis personas, se limitan los aforos en hostelería y comercio al 50% y se cierran los parques infantiles.