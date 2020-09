El radical cambio físico de Justin Bieber en su nuevo single, con el que se inicia en la música cristiana

A muchos no deja de sorprender la evolución musical que ha ido adquiriendo el artista norteamericano Justin Bieber, que desde sus comienzos se convirtió en uno de los intérpretes más queridos del panorama artístico internacional, especialmente para los jóvenes de su generación. Una devoción hacia su figura que, en su etapa adolescente, le llevó a ser un amante del lujo y de los excesos.

Sin embargo, todo parece indicar que aquel Justin Bieber se marchó para no volver, dando paso a un joven responsable, familiar y creyente, pero sin abandonar en ningún momento su estilo 'popero'.Y en esta línea va la nueva canción de la estrella americana que ha lanzado en las últimas horas: 'Holy'.

Con este tema, Bieber se introduce en la música más espiritual y cristiana. La canción nos enseña que, a pesar de las adversidades con las que nos podemos encontrar en la vida, siempre hay que mantener viva la fe y la esperanza. Justin Bieber además no está solo en este tema, ya que le acompaña Chance the Rapper, con quien no solo canta, sino que han realizado a través de las redes sociales de ambos la promoción de 'Holy' invitando a todos los usuarios a escucharla y compartir el mensaje cristiano que esconde.

“Hola a todos mis amigos, seguidores y fans: hice una de mis canciones más importantes con uno de mis amigos más solidarios y realmente quiero que la escuchen esta noche cuando se estrene. Sé que este disco te hará sentir algo y sé que ese sentimiento es amor. Todo lo que te pido es que tuitees #holy hoy y le hables a alguien sobre la canción”.

La historia que recoge el videoclip

'Holy' ya se ha convertido en tendencia en las redes sociales no solo por el contenido de la letra sino también por el videoclip que la acompaña. En este clip vemos a Justin Bieber como un obrero que se queda sin trabajo por culpa de la crisis. Su pareja, a quien da vida la actriz afroamericana Ryan Destiny, trabaja en una residencia para ancianos y su corazón se rompe en mil pedazos al comprobar que uno de los residentes con quien más apego tiene ha fallecido.

La situación económica de la pareja es tan mala que acaban siendo expulsados del motel donde viven y se ven en la calle, con cuatro bolsas y ningún sitio donde ir. La fortuna hace que se cruce con ellos Wilmer Valderrama, un militar que regresa a casa y que les invita a ir con él.

De esta manera, 'Holy' representa un canto a la fe y la idea de que, a pesar de las adversidades, siempre hay un rayo de esperanza que aparece para ayudarnos. En este caso, además del mensaje cristiano, también hay un trasfondo de igualdad racial con personajes afroamericanos y latinos, sin duda una forma en la que Justin Bieber protesta contra los políticos supremacistas de su país.