El párroco de la Paloma asegura que los fallecidos estaban en la calle Toledo en el momento de la explosión

Cuando está a punto de cumplirse una semana desde que la calle Toledo de Madrid quedase sobrecogida tras la explosión en un edificio perteneciente a la Archidiócesis de Madrid, junto a la parroquia Virgen de la Paloma, y que costó la vida a cuatro personas, el párroco del templo, el sacerdote Gabriel Benedicto, ha emitido un comunicado en el que expresa el dolor que aún sigue latente por lo sucedido, y cómo se sucedieron los hechos.

El Padre Gabriel ha explicado en la nota que “todos los fallecidos estaban fuera del edificio siniestrado desde el principio. En un momento dado de la tarde, a mí los bomberos me confirman que hay tres cadáveres sin identificar en la calle Toledo y además un herido grave, Rubén, que moriría horas después en el hospital. Pensábamos que nos faltaba David. Durante horas se le buscó dentro del edificio, donde yo le había visto por última vez. Eran más de las 6 de la tarde cuando supimos que David había muerto”.

No obstante, el sacerdote precisa que no es hasta el viernes por la noche cuando se dio cuenta de que las cuatro personas fallecidas (el sacerdote Rubén, el electricista David, además de Javier y Stefko) habían sido encontrados todos ellos en la calle Toledo desde el primer momento, fuera del edificio parroquial: “La pregunta que me surge entonces es: ¿Cómo llegaron allí? De alguna manera, la verdad estaba delante de nosotros todo el tiempo y no la vimos. Por ello, pido la colaboración de los vecinos o viandantes que pudieran haber hecho fotos o vídeos de Toledo nº 98, durante los minutos inmediatamente posteriores a la explosión, para que nos hagan llegar las imágenes al número de teléfono o al email que abajo se indican”.

Email: colaboracionciudadana@virgenlapaloma.es

Teléfono: 626 990 265

De esta manera, apunta el Padre Gabriel Benedicto, “podremos segui avanzando para acercarnos cada vez más a la verdad”.

"Todas las calderas pasaron las revisiones pertinentes"

El padre Gabriel Benedicto ha añadido otro aspecto que le ha llamado la atención, y que se ha ido conociendo con el paso de los días. Se trata del olor a gas que se percibía en la calle Toledo momentos antes de la explosión: “Así lo atestigua un feligrés que diez minutos antes de la explosión estaba muy cerca de la acometida (suministro del gas) del edificio parroquial, casi a la altura del telefonillo. Varios peatones, además, aseguran haber olido a gas al pasar por La Paloma en la hora previa a los hechos. Cuantos más datos precisos consigamos reunir, mejor podremos esclarecer lo sucedido. Por eso, os invito a que nos contéis cualquier cosa que recordéis al respecto, bien a nosotros bien a la Policía. El más nimio detalle puede ser fundamental”, sostiene.

Además, ha querido recalcar que el propio párroco de La Paloma firmó en su momento con la empresa homologada “el contrato de mantenimiento de todas las calderas del complejo parroquial, y os aseguro que estas han pasado satisfactoriamente las revisiones pertinentes. Nosotros hemos seguido siempre de forma escrupulosa las indicaciones de la empresa instaladora”.

Para concluir el comunicado, el sacerdote ha agradecido el apoyo “de tantas parroquias de la Diócesis, colegios y fundaciones que nos han abierto sus puertas para que podamos seguir adelante”.