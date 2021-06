La natalidad en España cayó a mínimos históricos en diciembre: ¿Qué opina la Iglesia del invierno demográfico?

Los nacimientos en España siguen a la baja y en diciembre cayeron a su mínimo histórico desde que comenzó la serie del Instituto Nacional de Estadística en el año 1941, con tan solo 23.226 alumbramientos, lo que supone más de un 20% menos que en el mismo mes del año anterior.

En enero de 2021 el número de nacimientos repuntó ligeramente hasta los 24.061, aunque esta cifra fue también un 20% inferior respecto a enero de 2019. Atendiendo a los primeros cuatro meses de 2021, nacieron un total de 105.141 bebés en España, un 6% menos que en el mismo periodo de 2020, cuando hubo 111.941 alumbramientos, y un 20,4% menos que hace cinco años.

Por más que estas cifras pasen desapercibidas en la sociedad y nos hayamos resignado a vivir en un largo invierno demográfico, no quiere decir que los efectos puedan llegar a ser devastadores a corto-medio plazo.



En los últimos años, la Iglesia no ha cejado en su empeño de concienciar a la sociedad sobre los efectos perjudiciales que puede tener para la sociedad este déficit de nacimientos. Sin ir más lejos, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, manifestaba su decepción con Pedro Sánchez, ya que durante la presentación de su proyecto para la España de 2050 no se contemplaban medidas que fomentaran la natalidad.

#Espana2050 asume el envejecimiento, pero no promueve la natalidad; insiste en las bondades de nuestro país, pero están ausentes nación y patria; elogia el optimismo y olvida la esperanza. Aún así, merece la pena dialogar a largo plazo, pues "los sueños se construyen juntos".

Todo lo contrario, pues Sánchez parecía asumir que el invierno demográfico seguiría con nosotros en las próximas décadas. Solo así se explica su pronóstico de que se prevean 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 15 años como consecuencia de este estancamiento en la natalidad, lo que implicaría el cierre de unas 33.000 aulas.

Pero el Gobierno no solo no lo ve como un problema, sino como una oportunidad, ya que apuntaba Pedro Sánchez que esto permitirá a nuestro país duplicar el presupuesto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene Dinamarca sin incurrir en un incremento significativo del gasto público. Así las cosas, esperan poder duplicar el gasto por alumno en infantil, Primaria y ESO y pasar de los 4.880 euros actuales a unos 9.640 en 30 años.

Por su parte el Papa Francisco, en la primera edición del foro ‘Estados Generales de la Natalidad’ organizado por asociaciones familiares el pasado 14 de mayo, advertía a la población mundial que “los hijos son la esperanza que hace renacer un pueblo”, y alertaba que “si las familias no están al centro del presente, no habrá futuro”.

El objetivo era abordar el futuro demográfico de Italia y del mundo en un contexto de invierno demográfico que afecta a Occidente, y que se ha acentuado en periodo de pandemia. El Papa criticaba la situación en la que se encuentran tantas mujeres en el trabajo, temerosas de que un embarazo pueda suponer un despido, hasta el punto de llegar a ocultar su barriga.

