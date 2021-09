El libro religioso, protagonista de la 80ª Edición de la Feria del Libro de Madrid

Estos días se celebra la 80ª edición de La Feria del Libro en el parque del Retiro de Madrid con 320 casetas, de las que 78 son librerías y 85, editoriales. Debido a la pandemia va a ser una edición muy especial, con medidas sanitarias que incluyen una puerta de entrada y otra de salida para controlar el aforo, mascarillas obligatorias y un máximo de 3.900 visitantes al mismo tiempo. Medidas que se acatan de buen grado por los madrileños después de dos años y medio desde de su última cita, una vez con cientos de actividades paralelas y homenajes a autores como Carmen Laforet y Emilia Pardo Bazán.

Por esta fiesta de la cultura y de la palabra desfilan estos días un millar de autores que vuelven a reencontrarse con los lectores y hay optimismo en poder alcanzar los 300.000 visitantes y los diez millones de euros en ventas de 2019, a pesar de las tormentas de estos últimos días del verano que también eran tradicionales en la convocatoria habitual del mes de mayo.

Entre los editores y libreros, entusiasmo por la gran acogida del público madrileño. “Es fantástico. Yo no había vivido tantas ganas de libro ni en los Sant Jordis de Barcelona”, comenta Ricard Pérez, editor de Badalona. “Es maravilloso que después de tanto tiempo de pandemia estemos en esta fiesta tan maravillosa con casi 3 horas de cola para entrar y casi 2 para la firma de los autores”.

"Es estupendo”, añade la escritora Teresa Hernéndez. “Mi libro fue el último en presentarse antes de la pandemia, porque al día siguiente ya estábamos todos confinamos, así que es la posibilidad de presentar algo que tendría que haber hecho hace dos años”, refiriéndose a su última obra: “El archivo de auras”.

Este año, entre los títulos más demandados encontramos Los vencejos, de Fernando Aramburu; Dónde estás, mundo bello, de Sally Rooney; o El juego del alma de Javier del Castillo, al tiempo que entre los más jóvenes siguen ganando popularidad los libros de 'youtubers' e 'influencers'.

Entre ese mar de casetas del Retiro hay 11 especializadas en espiritualidad y libro religioso que trabajan para salir adelante con mucho esfuerzo. Entre los autores más vendidos, el religioso jesuita José María Rodríguez Olaizola, que triunfa con su obra Bailar con la soledad y, ahora, con una recopilación de poemas titulada Cuando llegas.

“Son poesías, oraciones, que he escrtio a lo largo de los último quince años”, ha explicado el párroco de San Francisco de Borja en 'Mediodía COPE', que también ha explicado que “cuentan los grandes aspectos de la vida, como la necesidad de no rendirse, la búsqueda de Dios o las encrucijadas que enfrentamos en cada día cuando no podemos elegirlo todo”.

Olaizola tiene muchos seguidores en en las redes sociales, donde es muy activo y cuenta con más de 50.000 seguidores – 50.600 en Twitter y 31.000 en Facebook- para lo que asegura que hay que cuidar lo que se dice: “Las palabras hay que respetarlas mucho y cuidarlas bien. Hay que intentar que estén bien medidas para no hacer ruido, no provocar daño y aportar algo”.

“Empecé a hacer encuentros en YouTube al hilo de los libros y esa ha sido una fuente de fecundidad muy bonita y de encuentros con lectores”, reconoce el jesuita Olaizola. “Los temas de los que hablo son los que mucha gente está buscando; una reflexión sobre todas las cosas que nos pasan por dentro cómo lidiar con el mundo que nos rodea sin perder el desaliento ni la esperanza”.

Por último, José María Rodríguez Olaizola ha hecho una reflexión sobre el éxito en ventas del libro religioso: “Ha tenido que capear con mucha dificultad la pandemia, porque quizás su lector está menos acostumbrado a la compra por Internet. Ahora, en cambio, está remontando y reavivando la búsqueda de espiritualidad”.