40 días después de su detención en Etiopía, se siguen sin noticias de la hermana Abrehet Teserma

Cuarenta días después de su detención, se siguen sin noticias de la hermana Abrehet Teserma, la religiosa de la orden Ursulina que fue encarcelada en Etiopía.

Las Ursulinas de Gandino han manifestado en un comunicado desconocer por completo el motivo de su detención y el tiempo que permanecerá en ella. La Superiora General de las Hermanas Ursulinas, Raffaella Pedrini, informaba que Abrehet Teserma fue secuestrada el pasado 30 de noviembre por las fuerzas policiales del gobierno etíope, junto con otras cinco hermanas de las Hijas de la Caridad de San Vicente y dos diáconos.

“Nuestras hermanas van a llevarle la comida y las necesidades básicas y, por tanto, están en contacto permanente con ella. Pero no se les permite verla directamente, la ven de lejos, dejan lo que necesita y se van. Aparentemente, nuestra hermana está bien y parece serena, pero no podemos decir nada sobre su estado general porque no la hemos visto de cerca desde ese día”, precisaba la Superiora General.

Cabe recordar que desde hace catorce meses, Etiopía está sumida en una guerra que se ha extendido por el territorio. En las jornadas previas a la Navidad, la situación pareció calmarse ligeramente, después de que los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigray declararon un alto el fuego unilateral y una retirada incondicional de las regiones de Amhara y Afar.

En este contexto, la madre Raffaella Pedrini reitera su preocupación por el estado de salud de Abrehet Teserma, así como otros religiosos que viven una situación similar: “Sería muy importante conocer los motivos que han llevado a la detención, también para decidir una línea de actuación. Así que estamos en la incertidumbre total. Yo personalmente llamo por teléfono todos los días y hablo con nuestra responsable en Addis Abeba, la hermana Abrehet Cahasai, en algunos casos varias veces al día. Nos hemos puesto en contacto con la Secretaría de la Iglesia Católica de Etiopía desde el principio y estamos esperando noticias o indicaciones. Hemos optado por seguir los consejos de nuestro coordinador en Etiopía, apoyándonos en la Secretaría, y esperamos obtener pronto algunos resultados”, ha informado.