Desde Escuelas Católicas confían en que el diálogo con el Gobierno sea un “diálogo real"

De nuevo vuelta a las aulas en pandemia. Aunque no todas las comunidades lo hacen al mismo tiempo pero, entre esta semana y la que viene todos los alumnos del país volverán a sus clases. Hoy es el turno para los alumnos de Aragón, Valencia y País Vasco.

Los datos epidemiológicos han permitido que se opte por un curso 100% presencial. Eso sí, seguirá siendo obligatorio usar las mascarillas, menos para los niños menores de 6 años, para el momento del recreo en el patio, y de nuevo los grupos burbuja serán los que condicionen las clases aunque sí habrá más alumnos por aula. Pero seguimos teniendo muchos interrogantes abiertos sobre qué cambia respecto a años anteriores con la entrada en vigor de la ley de educación, la conocida como Ley Celáa o los retos que plantea este nuevo curso.

Pedro José Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, asegura que ellos siguen “valorando en la misma línea que venimos diciendo desde hace algo mas de un año, seguimos esperando que la aplicación de esta ley no cree diferencias y desigualdades”. Además, apunta que su preocupación continúa enfocada en los centros de educación privada/concertada.

Haciendo alusión a las palabras pronunciadas por la Ministra de Educación, Pilar Alegría, quien asegura que la escuela concertada es un servicio público, que no pretende quitar plazas a nadie, sino que los padres puedan elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos, Huertas confía que el diálogo con el Gobierno sea un “diálogo real, en el que sobretodo haya hechos concretos que nos den la confianza tanto a nosotros como a las familias”. Porque considera que no acaban de encontrar una respuesta a estas demandas “porque al final, la misma Ley Celáa acaba prácticamente promoviendo lo contrario de estas necesidades que tenemos en nuestro sistema educativo”.

También hemos abordado con el secretario general de Escuelas Católica lo que supone enfrentarnos aun tercer curso dentro de la pandemia donde los estudiantes han perdido en muchos aspectos por culpa de la COVID-19. Un terreno que para Huertas no hemos recuperado totalmente, cree que haría falta “bastante más”. Además, ha querido reconocer que “no ayuda a recuperarlo muchas de las propuestas que han ido saliendo como la de rebajar criterios de evaluación, de paso de curso” y, consideran que lo que hay que hacer es un esfuerzo para asegurar y recuperar el nivel de los alumnos en todas las etapas educativas. “ No hacemos ningún favor a esos alumnos en su formación”, señala Pedro José.