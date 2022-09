Ucrania: Cerca de 250 escuelas han sido destruidas y más de 2.000 dañadas

«Más de 2.000 escuelas y universidades han resultado dañadas en Ucrania, y cerca de 250 destruidas, desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero». Lo asegura Michal Wocial, misionero salesiano en Zhytomyr (Odesa).

El curso ha comenzado de manera presencial el 2 de septiembre, pero no todos los centros han podido abrir. Cuatro millones de niños y jóvenes corren riesgo de no poder comenzar por el daño estructural que sufren muchas escuelas en puertas, ventanas y tejados. Pero también, y sobre todo, porque es obligatorio que las escuelas tengan un refugio para poder protegerse en caso de bombardeo. «Sin un búnker no es posible abrir la escuela y recibir a los alumnos», dice el P. Wocial.

El curso pasado, cuando comenzó la invasión, se cerraron las escuelas durante dos semanas. Las clases luego se reanudaron de forma telemática, dado que muchos alumnos estaban repartidos por distintos países europeos.

Falta de recursos

«En las aldeas y pueblos no hay refugios y los menores tendrán que seguir aprendiendo online, aunque la mayoría no podrá hacerlo por falta de recursos económicos de las familias», comenta el responsable de los misioneros salesianos en el país, Mykhaylo Chaban. «Nuestros planes y necesidades siguen siendo enormes porque el número de personas que se dirigen a nosotros no disminuye. Intentamos acoger y ayudar a todos los desplazados, algunos heridos, que llegan a nuestras instalaciones, pero necesitamos ayuda para atenderlos», añade.



En los siete meses transcurridos desde la invasión de Ucrania, más de 12 millones de personas se han visto obligadas a dejar sus hogares. De ellas, casi 5 millones han abandonado el país y se han convertido en refugiados. Entre los afectados hay más de 7,5 millones de niños y niñas y 1,5 millones de jóvenes que sufren traumas por el conflicto, por la separación de sus padres y hermanos mayores y por no poder continuar sus estudios con normalidad.

Proyecto de Misiones Salesianas

Misiones Salesianas ha puesto en marcha un proyecto, tanto para el regreso a las aulas en Ucrania, como en Polonia, y para ayudar a los menores y a sus familias con becas de estudio y de comedor, atención psicológica y el pago de los salarios para los profesores. El programa incluye también el arreglo de las infraestructuras dañadas para preparar la llegada del invierno y la conversión de sótanos en búnkeres.

Misiones Salesianas ayuda a convertir los sótanos de las escuelas en refugios, proporciona asistencia psicológica y ofrece becas de estudios y de comedor.