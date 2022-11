Paul Hinder: “El Papa Francisco promoverá en Baréin acciones comunes sobre los problemas del mundo”

El Papa Francisco viajará del 3 al 6 de noviembre a Baréin en el que será su 39º viaje apostólico. Se trata de un pequeño reino formado por un archipiélago de 33 islas que forma parte del Vicariato Apostólico de Arabia del Norte. El administrador apostólico del Vicariato de Arabia del Norte, Paul Hinder, ha indicado que ”lo que veo es que el Papa es consciente de la necesidad de mejorar las relaciones entre las religiones y de encontrar una base para la acción común sobre las grandes cuestiones de la humanidad, que son la paz, la justicia, el clima y tantas otras cosas, entre ellas obviamente los derechos humanos”.

En una entrevista concedida a Vatican News, el prelado ha hablado del país y de la presencia de las comunidades cristianas, que es relativamente reciente y está formada en su mayoría por personal diplomático, empresas y trabajadores extranjeros, que han llegado al país desde 1930. Aunque el Islam es la religión oficial y la Sharia, la ley islámica, está en vigor, los cristianos y los fieles de otras confesiones gozan de libertad de culto. La Iglesia local de Baréin, explica Hinder, participa en actividades pastorales y en algunas iniciativas caritativas, llevadas a cabo por grupos y asociaciones parroquiales, y la Iglesia católica también dirige una escuela.

80.000 católicos en Baréin

En Baréin hay unos 80.000 católicos que proceden de distintas partes del mundo, especialmente de África, América, India, Filipinas y otros países, sobre todo los vecinos como Líbano, Jordania e Irak. Se trata de comunidades de rito latino, siro-malabar, siro-malankara, maronitas, sirias, etc. Esto da un aspecto especial a la Iglesia local.

Respecto a si es compatible la ley islámica con el encuentro de culturas y religiones, el prelado indica que “siempre depende de cómo se aplique. Baréin siempre ha estado muy abierto a otras religiones. Para la Iglesia católica, hay que remontarse a 1939, cuando tuvimos la primera iglesia junto a las grandes escuelas árabes. Esta apertura es mayor que la de otros países de la región”.

Baréin se presenta como un Estado en el que se aplica la pena de muerte y en el que no se respetan plenamente los derechos humanos. Hinder cree que “el Papa, con discreción, también hablará de esta situación. Es consciente de ello. Por supuesto, es probable que cosas como ésta no reciban la publicidad que algunos esperan. Pero por lo que conozco al Papa, no se va a callar y quizás no hable en público de estos temas”.

Amistad entre el Papa y el Gran Iman de Al-Azhar

El programa de Francisco incluye momentos con la comunidad católica, pero también una oración ecuménica y un encuentro con el Consejo de Ancianos Musulmanes. De la amistad del Santo Padre con el Gran Imán de Al-Azhar opina que “está claro que existe una relación especial, que se ha desarrollado, más profunda, quizás, que con otros líderes musulmanes. Y el Papa está aprovechando esta relación especial para llevar adelante, diría yo, el diálogo. Evidentemente, no quiere limitarse a una parte o sólo a una parte del mundo musulmán, y probablemente también tendrá la oportunidad de profundizar en las relaciones, no sólo con los suníes, sino también con los chiíes o con otras tendencias dentro del mundo musulmán. Lo que veo es que el Papa es consciente de la necesidad de mejorar las relaciones entre las religiones y de encontrar una base para la acción común en los grandes temas de la humanidad, que son la paz, la justicia, el clima y muchas otras cosas, incluyendo por supuesto los derechos humanos”.