Patrick Desbois: «En Europa no habíamos visto fosas comunes desde Sarajevo y Srebrenica»

«Es un shock volver a ver fosas comunes en Europa». Lo dice el sacerdote francés Patrick Desbois, para quien los horrores de la guerra no son algo nuevo. «No habíamos visto fosas comunes desde Sarajevo y Srebrenica», en los años noventa, en la guerra de los Balcanes, recuerda.

Desde la invasión de las tropas rusas, el pasado 24 de febrero, el Padre Desbois recopila testimonios de las matanzas que se están perpetrando. Se trata de una actividad que ya ha realizado antes, pues en el pasado ayudó a documentar el genocidio del pueblo yazidí en Irak. Exdirector del Comité para el Diálogo Judeo-Cristiano de la Conferencia Episcopal Francesa (1999-2016), Desbois es, además, el coordinador científico del memorial Babi Yark de Kiev, erigido en el barranco en el que los nazis asesinaron en 1941 a decenas de miles de judíos. Se trata de una de las mayores fosas comunes de la historia en cuyas inmediaciones fueron lanzados tres misiles rusos —el presidente Zelenski es judío— en los primeros días de contienda.

El cardenal Krajewski, Limosnero Pontificio, ora ante una de las fosas comunes de Ucrania.

La constatación de fosas comunes en Ucrania es un hecho «muy doloroso» pues estamos en el siglo XXI y «pensábamos que habíamos pasado página», afirma el sacerdote en entrevista concedida a Vatican News. «La fosa común es la erradicación de la memoria. También es la pérdida de la historia individual de una persona. (…) Cuando vi los cuerpos en las calles de Bucha pensé que después de esas terribles imágenes los rusos enterrarían a las víctimas. Creo que si un día se libera Mariúpol la situación será mucho peor».

Erradicar la cultura ucraniana

Patrick Desbois considera que las atrocidades y torturas que los rusos están cometiendo sobre la población pretenden hacerles «negar a Ucrania». «Realmente hay una voluntad de erradicar la cultura ucraniana, la lengua ucraniana. Lo que me más me ha sorprendido de todo este trabajo realizado desde el comienzo de la guerra es que la propaganda hecha en Moscú [que los ucranianos son unos nazis y tienen un gobierno nazi] funciona. La gente se lo cree, los ucranianos todavía se quitan la ropa para demostrar que no tienen tatuajes nazis…», asevera.

El sacerdote francés dice que las víctimas de las matanzas y torturas son gente sencilla. En este sentido, relata algunos testimonios que ha podido documentar. Uno de ellos es el de un agricultor de 60 años que vivía en un pequeño pueblo con su mujer y al que los rusos encontraron un vehículo militar en su granero: fue encerrado durante 49 días y torturado otros tres. «Me dijo que después de esos tres días quería quitarse la vida porque no podía soportar más el dolor. Finalmente fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros. (…) A su esposa la ataron y se la llevaron. No quiso decir lo que pasó esa noche, pero uno puedo imaginarse».

A la pregunta de si se ha planificado la tortura en Ucrania, Desbois responde: «Cuando se instala una cámara de tortura en un pueblo de 2.000 habitantes, uno se pregunta cuántas puede haber en los territorios ocupados. Un campesino me dijo que había diez o quince celdas (…)».

Para el presbítero galo, «Caín sigue matando a Abel». «Todo hombre —reflexiona— cuando se encuentra en un mundo donde es lícito matar, puede convertirse en un monstruo. No hay justificación para matar a otras personas, sea cual sea la causa religiosa o nacional. Nunca hay una razón suficiente».