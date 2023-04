El Padre Patton, sobre la Pascua de oración en Tierra Santa: “A la violencia se responde con el perdón”

“Jerusalén es un lugar de encuentro, de fe, de oración, de alegría, de comunión y de unidad y no de conflicto y división, no es sólo tensión política y religiosa”.

Con estas palabras se ha expresado monseñor Pierbattista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, quien reiteró que la Ciudad Santa "no es posesión ni exclusión", al dirigirse a los más de 20.000 fieles cristianos que participaron en la procesión del Domingo de Ramos. A ellos, Pizzaballa pidió no tener miedo de "los que quieren dividir", en referencia a los episodios violentos ocurridos en la ciudad contra iglesias y símbolos cristianos. "La ciudad santa siempre ha sido y seguirá siendo casa de oración para todos los pueblos y nadie podrá poseerla en exclusiva".

Sobre cómo se vivió el Domingo de Ramos en Jerusalén, el Padre Francis Patton afirma en una entrevista concedida a Vatican News que “más allá de que algunos sigan teniendo la tentación de abandonar Tierra Santa, seguramente una parte de nuestros cristianos tiene muy claro que son descendientes de las primeras comunidades cristianas y que, por tanto, son los testigos de una fe que aquí, en Jerusalén, se ha transmitido ininterrumpidamente durante 2000 años, incluso en tiempos mucho más difíciles que los que estamos viviendo”.

Alegre expectación

El mensaje de Pascua de los líderes religiosos de Jerusalén describe las dificultades en las que se encuentra la comunidad cristiana. “El clima es de alegre expectación por las celebraciones, porque la Navidad en Belén y la Pascua en Jerusalén son dos momentos festivos. Además, esta fiesta cae a poca distancia de la Pascua para los orientales, que será una semana más tarde, cae prácticamente al mismo tiempo que la Pascua judía, que comienza mañana, y cae también al mismo tiempo que el Ramadán, de ahí el tiempo de ayuno musulmán. Por consiguiente, cae en un momento en que muchos desean poder rezar y celebrar en Jerusalén, todos los que se refieren al judaísmo, al islam y al cristianismo. Luego cae también en un contexto político que es particular porque desde hace varias semanas es muy tenso, con manifestaciones callejeras todos los fines de semana, reivindicando pacífica y democráticamente la necesidad de no alterar la estructura del Estado y de no someter al Tribunal Supremo al gobierno”.

Al igual que la pandemia ha bloqueado de alguna manera la colecta ha bloqueado las peregrinaciones. Sobre si han notado en estos momentos que los peregrinos están volviendo, cuenta que “sí, ahora mismo los peregrinos están más o menos en los mismos números que en 2018, así que no es el momento de mayor afluencia antes de la pandemia, que fue en 2019, pero sin embargo hay un buen número de peregrinos y ahora mismo la mayoría vienen de Estados Unidos, luego como segundo país está Polonia, como tercer país Italia y luego España y Brasil. Podemos ver un poco de retorno de peregrinos, esto también es algo muy positivo, yo diría que como retorno de peregrinos podemos estar más que contentos. El llamamiento es a venir como peregrinos a Tierra Santa para reavivar la fe y también para reavivar el vínculo con los cristianos de Tierra Santa y con la Iglesia Madre de Jerusalén”.

Colaboración económica

Por último hace un llamamiento a “que nos apoyen también económicamente, porque ahora mismo se están llevando a cabo también grandes obras, pienso en la restauración de la Basílica del Santo Sepulcro, que está todavía en curso, y también en la restauración de muchos santuarios que necesitan continuamente mantenimiento y trabajo, para que podamos facilitar también la venida de peregrinos y la experiencia de fe de los peregrinos”.