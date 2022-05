Padre Ángel: «Si no llevamos ahora ambulancias a Ucrania, acabaremos enviando coches fúnebres»

El Padre Ángel García, fundador y presidente de la Asociación Mensajeros de la Paz, y sor Lucía Caram, responsable de la fundació Convent de Santa Clara, se han comprometido hoy jueves 12 de mayo a hacer lo imposible para llevar a Ucrania en las dos próximas semanas 30 nuevas ambulancias. Lo han hecho en la rueda de prensa de presentación de la campaña «30x15», en la que han participado junto a Raúl Marqueta, presidente da la Asociación de Voluntarios Caixabank y promotor de la misma. El acto ha tenido lugar en la iglesia de San Antón de Madrid.

«Cada vez me cuesta más contar lo que he visto», ha dicho Padre Ángel, que junto a sus compañeros viajó recientemente al país centroeuropeo para hacer entrega de cuatro vehículos. «Si no llegamos a tiempo de llevar ambulancias, tendremos que acabar llevando coches fúnebres», ha dicho.

El sacerdote asturiano ha apelado a la solidaridad ante la tragedia que está viviendo un pueblo generoso que se desangra. Es importante, ha advertido, que no pasemos de la «euforia de acoger a la gente» y la inacción más absoluta. «Se sigue necesitando ayuda, tanto aquí como allí, porque son muchos los que regresan».

La religiosa dominica argentina sor Lucía Caram ha subrayado la necesidad de crear «puentes de bondad» que hagan posible la paz, mientras que Raúl Marqueta ha invitado a «sumar fuerzas» ante esta emergencia humanitaria sin parangón en Europa en las últimas décadas. El número de desplazados que ha dejado ya la guerra sobrepasa los seis millones, según la ONU.

15.000 euros cada ambulancia

La campaña ha permitido conseguir hasta ahora 25 ambulancias, valoradas cada una en 15.000 euros. Al mismo tiempo, las entidades promotoras han organizado varios convoyes para acoger en nuestro país a cientos de refugiados y proporcionarles una atención integral. Desde el pasado 20 de marzo y hasta primeros de este mes habían llegado en ellos 484 personas desde las fronteras con Polonia y Moldavia.

Tanto el Papa Francisco como la Conferencia Episcopal Española han agradecido la iniciativa de las tres entidades. «Están dando un testimonio de alta humanidad: gracias de corazón», les dijo el Santo Padre en un videomensaje, informa Europa Press.