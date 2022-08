El obispo Silvio Báez: «Hay que pedir la libertad, no negociar con las personas porque son inocentes»

El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, aseguró este domingo (lunes en España con el cambio horario) que está "sufriendo" por Nicaragua y su Iglesia católica y al mismo tiempo instó a los nicaragüenses a “pedir la libertad” de todos los presos políticos y que no sea negociado porque “son inocentes”. Así lo dijo al finalizar la Eucaristía en la Iglesia Santa Agatha, en Miami, donde se encuentra exiliado desde el año 2019.

Sus palabras salen al paso de la llamada a buscar una salida dialogada que ha hecho tanto la Conferencia Episcopal Nicaragüense como la Santa Sede. Todos piden a "las partes" buscar una vía de "entendimiento" para lograr una salida a la crisis política y social que vive el país.

“No perder la esperanza”

"Estoy sufriendo mucho, y rezando mucho por Nicaragua y por la Iglesia nicaragüense, quiero saludar con cariño a los hermanos y hermanas de las diócesis de Matagalpa y Estelí que están siendo privados de la presencia física de su pastor (Rolando Álvarez). Sé que para ellos es un gran dolor. Quiero decirles a los nicaragüense que no perdamos la esperanza", expresó Silvio Báez.

Pero el momento central de su referencia explícita a Nicaragua fue para insistir al pueblo que debe seguir confiando en el Señor: “Para monseñor Rolando Álvarez, para los sacerdotes de Matagalpa y los otros sacerdotes y los laicos que están encarcelados, y para todos los presos políticos de nuestros países, hay que pedir la libertad, no hay que negociar con las personas, porque son inocentes".

“Nadie es eterno”

Momentos ante, en su homilía, tildó de blasfemos los discursos que invocan a Dios, mientras se lanzan palabras de odio, se fabrican calumnias infames y se hace sufrir a los pueblos. “Quienes ejercen el poder, no se engañen: no serán felices ni alcanzarán la salvación siendo injustos y crueles. Entiendan que hacer sufrir a los demás les cierra la puerta que conduce a la vida. Y no olviden que nadie es eterno, solo Dios”, señaló Báez.

Además, indicó que tampoco servirá de nada ostentar títulos y cargos eclesiásticos. “Todo esto es inútil, si no nos esforzamos por acoger el amor y el perdón de Dios con humildad y no tratamos con compasión y solidaridad a nuestros hermanos. Cuando Jesús nos habla de la puerta estrecha, no quiere angustiarnos, sino recordarnos lo único que es esencial: la exigencia del amor”, añadió Báez.

No son cristianos los tiranos

Durante la homilía expresó que no son cristianos los poderosos que se sirven de la ley para hacer actos ilegales, ni quienes le llaman bien al mal y mal al bien: “Se encaminan a su ruina los tiranos que cargan a sus espaldas crímenes e injusticias. La puerta está abierta también para ustedes, pero cambien de vida, dejen que el evangelio de Jesús ilumine su conciencia, asuman la responsabilidad de sus delitos y hagan espacio al amor en su corazón”.

Así, señaló que delante de Dios no da lo mismo hacer el mal que hacer el bien, no es igual optar por la verdad que optar por la mentira. “Delante de Dios no es lo mismo ser íntegro, bondadoso y servicial, que ser egoísta, injusto y corrupto. No da lo mismo enjugar las lágrimas de los demás, que hacerlos sufrir; no es lo mismo ser víctima que ser verdugo”, señaló.

Hipocresía

“Jesús nos propone vivir con disciplina y esfuerzo, acogiendo la vida como una lucha continua por acoger el don de la salvación. San Pablo habla de la vida cristiana como el buen combate de la fe”, añadió.

Báez llamó a no recurrir a la hipocresía creyendo que se garantiza la salvación y que ni siquiera la participación en la Eucaristía nos asegura la salvación.

“Tampoco escuchar predicaciones religiosas, frecuentar retiros o leer libros de religión, rezar el rosario o frecuentar el templo. Tampoco servirá de nada ostentar títulos y cargos eclesiásticos. Todo esto es inútil, si no nos esforzamos por acoger el amor y el perdón de Dios con humildad y no tratamos con compasión y solidaridad a nuestros hermanos”, finalizó.