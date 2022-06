Nuevo toque de atención de la Santa Sede a Comunión y Liberación

«Tirón de orejas» de la Santa Sede a Comunión y Liberación (CL). El prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, cardenal Kevin Farrell, ha dirigido una carta al nuevo presidente de la Fraternidad, Davide Prosperi, en la que lamenta las resistencias a los cambios dispuestos por la autoridad eclesiástica y exige dar «una adecuada formación» a las decenas de miles de miembros del movimiento sobre el tema del carisma.

Con respecto al tema del gobierno, el responsable del Dicasterio expresa su tristeza «al constatar que algunos líderes y personas influyentes dentro del Movimiento continúan sugiriendo y promoviendo entre los miembros de CL, incluso públicamente, un clima de desconfianza hacia la Iglesia y de resistencia a sus indicaciones». Algo que, denuncia, compromete seriamente «la toma de conciencia de los errores del pasado» y la «sanación de ideas, principios y prácticas solicitada reiteradamente por la autoridad eclesiástica».

«Es necesario —escribe el purpurado estadounidense— que el Movimiento de Comunión y Liberación, y sobre todo sus dirigentes y directivos a todos los niveles, incluidos aquellos que han ocupado cargos gubernamentales y/o educativos en el pasado y hayan cesado en tales cargos, acojan con docilidad y espíritu eclesial la invitación de la Iglesia a reconocer los problemas y arevisar las enseñanzas, las prácticas, los métodos de gobierno y las formas de organización de la vida interna que se han revelado inadecuados o incluso nocivos».

La doctrina de la «sucesión del carisma», un grave error

El cardenal Farrell, que es también el camarlengo de la Iglesia, denuncia asimismo «una preocupante confusión sobre los temas del carisma, la obediencia y la autoridad». «Me gustaría aclarar —le escribe a Prosperi— que la doctrina de la "sucesión del carisma" —propuesta y alimentada durante la última década dentro de CL por los encargados de la gestión, con secuelas que aún se cultivan y favorecen con motivo de algunas intervenciones públicas— es gravemente contraria a las enseñanzas de la Iglesia».

El prefecto del Dicasterio señala que «ni siquiera el fundador» puede ser considerado «el dueño» del carisma, sino un instrumento del Espíritu al servicio de todo el pueblo de Dios. «Los carismas otorgados por el Espíritu son patrimonio del que no se es dueño; se conocen y se acogen con miras al bien común. Por lo tanto, les ruego que se aseguren de que se promueva lo antes posible una adecuada formación sobre el tema de los carismas en la Iglesia entre todos los miembros de la asociación y que se detenga cualquier acción encaminada a promover esta falsa doctrina entre los miembros de CL».









Prosperi: «Toda poda, si se acepta por amor a Cristo, da mucho fruto»





Davide Prosperi ha expresado su «profundo dolor» por esta nueva amonestación, que para muchos —dice— será «motivo de nuevos interrogantes y quizá también de desconcierto». «Me mortifica en particular el hecho de que esta nueva iniciativa del Cardenal haya sido provocada por actitudes inmaduras de algunos de nosotros, y comprendo la inquietud que podría generar ahora en quienes desean seguir con sencillez la propuesta del Movimiento en Comunión con el Papa Francisco», escribe.

El actual responsable de CL comunica a los miembros, no obstante, que «no debemos temer este paso que la Iglesia nos pide». «La corrección que recibimos, como señala el Cardenal, no cuestiona la sustancia de nuestra experiencia, la autenticidad del carisma, la profunda estima por don Giussani y la obra que de él nació (…)», escribe. Y añade: «Como ya he tenido ocasión de decir en otra ocasión, somos conscientes de que toda poda, si se acepta por amor de Cristo, siempre da fruto, mucho fruto».





Discurso del Papa, renuncia de Carrón y delegado para los Memores Domini





La carta de Farrell es la última de una serie de intervenciones acaecidas en los últimos años. En 2015, en un discurso al Movimientocon ocasión del décimo aniversario de la muerte del fundador, Luigi Giussani, el Papa Francisco ya invitó a sus miembros a rechazar «la autorreferencialidad» para no cultivar una «espiritualidad de etiqueta». «Yo soy CL. Esta es la etiqueta. Y entonces caemos en las mil trampas que nos ofrece la complacencia autorreferencial, ese mirarnos al espejo que nos lleva a desorientarnos y a convertirnos en meros empresarios de una ONG».

El decreto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida sobre el ejercicio del gobierno en las asociaciones internacionales de fieles, aprobado en junio del pasado año, deparó la dimisión en noviembre del español Julián Carrón. El sacerdote cacereño estaba al frente de CL desde 2005, fecha en la que sucedió a don Giussani.





El pasado mes de septiembre, por último, Francisco cambió la dirección de la asociación laical Memores Domini —que cuenta con aproximadamente 1.600 miembros— para «salvaguardar su carisma y preservar la unidad de sus miembros», según indica la nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede que informa del nombramiento como nuevo responsable del arzobispo de Taranto, Filippo Santoro, como «delegado especial». Paralelamente, el jesuita y próximo cardenal Gianfranco Ghirlanda era nombrado también «Asistente Pontificio para los asuntos canónicos relacionados con la Asociación».

Tras la renuncia de Carrón, tal y como contemplan los estatutos, asumió la presidencia de Comunión y Liberación Davide Prosperi, «número dos» en ese momento del Movimiento. Profesor de Bioquímica, este laico milanés de 50 años, casado y padre de cuatro hijos, llevaba como vicepresidente desde 2011.