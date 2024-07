La nueva canción de Rachel Holt en contra del aborto que se ha hecho viral en todo el mundo

El 24 de junio, con el motivo de la celebración del fallo de Roe V. Wade ha salido a la luz la canción country de Rachael Holt. Con tan solo 18 años ha logrado alcanzar de los primeros puentos en plataformas digitales con su canción pro vida, en español "yo iba a ser"

Algunas de las declaraciones que encontramos en boca del niño en la canción, mencionan el impedimento de ejercer su derecho a la vida por creencias ajenas contrarias a la afirmación de que la existencai se da ya en el vientre de la madre. Algunas de estas afirmaciones son las siguientes, "Algunos no creen que soy un alma viva. Solo un error que debe desaparecer. Si mi mamá hubiera podido ver mi rostro. Tal vez me habría tenido de todos modos. Hay quienes hablan por mí. Que luchan por vidas que no pueden ver. Pero hay algunos que sólo lloran ¿Cómo sería mi vida si hubiera nacido?"





Compuesta por el compositor Chris Wallen, finalmente fue patrocinada por Patriot Mobile, proveedor de telefonía cristiano de Estados Unidos. Así lo decía el director ejecutivo de Patriot Mobile, “Recibimos una llamada acerca de que esta canción provida necesitaba un patrocinador promocional y se alineaba perfectamente con nuestras creencias sobre la santidad de la vida. Es realmente una canción hermosa y necesitamos mensajes más conservadores en las artes, ya que la industria musical es una parte muy importante de la guerra cultural actual".

El mensaje que pretende transmitir

Mostrar lo que los más indefensos no pueden comunicar, esa es la intencionalidad que comunicaron, sobre todo Chris Wallen quien afirmó temer no encontrar a alguien que tuviera la valía de enfrentarse al reto de cantar algo tan reivindicativo. A pesar de ello y de las advertencias de las posibles reacciones contra ella, esta afirmó no importarle e incluso llegó a hablar de la dificultad para los jóvenes, en este caso mujeres católicas, para encontrar música que hable realmente de quiénes somos y lo que buscamos, la importancia de cambiar esta situación, así lo dijo, “Creo que muchas de las canciones que escuchan las chicas de mi edad nunca hablan de la vida real. Y eso es lo que quiero hacer”.