Al menos 570 sacerdotes y religiosas han muerto por Covid en la India desde el inicio de la pandemia

La covid-19 ha causado la muerte en la India al menos a 570 curas y monjas. Lo afirma el Padre Suresh Matthew, editor jefe del semanal cristiano Indian Currents, quien ha ido recopilando los datos desde abril de 2020. Religioso capuchino, Mattew reconoce que podría haber víctimas al comienzo que hubieran escapado a su control, con lo que la cifra aún podría ser mayor. El país asiático, uno de los más castigados por el virus, llevaba contabilizados hace unas semanas 44,3 millones de infectados y 567.000 muertos.

Según los datos barajados por Mattew, de los que ha informado la agencia UCA News, la Compañía de Jesús es la congregación religiosa con un mayor número de pérdidas, con un total de 44, seguida de los Salesianos de Don Bosco (17) y de la Sociedad del Verbo Divino (16).

Las Misioneras de la Caridad (con 23 muertes) están a la cabeza de las congregaciones religiosas femeninas, seguidas de la Congregación de la Madre Carmel (12).

304 sacerdotes y 266 monjas

El último sacerdote en morir a causa del virus ha sido Petrus Kullu, de la Sociedad del Verbo Divino, fallecido en un hospital privado en Bargarh, Estado de Odisha, al este del país, el pasado 18 de agosto. «Con la muerte del padre Kullu, la Iglesia católica en India ha perdido 304 sacerdotes y 266 monjas a causa del Covid-19», dijo entonces el Padre Mattew.

El religioso y periodista explica que la mayoría de las muertes han tenido lugar en puestos misioneros donde no hay buenas instalaciones médicas y que están alejados de centros hospitalarios. «Muchos no detectaron la enfermedad en la etapa inicial o no recibieron el tratamiento adecuado que los llevó a la muerte», lamenta. Mattew subraya también que hubo quienes tuvieron la oportunidad de ser llevados a otros lugares para recibir un tratamiento médico adecuado pero optaron por quedarse con las personas enfermas que no tenían ese privilegio.