La marioneta Amal, símbolo de los niños refugiados, llega este viernes a la Plaza de San Pedro en Roma

Este viernes, 10 de septiembre, a las 10.30 de la mañana, una marioneta de 3,5 metros de altura conocida como "Little Amal" (pequeña Amal) y que es un símbolo de los niños refugiados del mundo, llegará a la Plaza de San Pedro.

La marioneta representa a una niña refugiada que salió el 27 de julio de Gaziantep, en la frontera turco-siria, y recorre Europa en busca de su madre hasta llegar a Manchester.

La pequeña Amal en la plaza de San Pedro

Tal como informa un comunicado conjunto de la Diócesis de Roma y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la pequeña Amal será recibida por el cardenal Michael Czerny, subsecretario de la Sección Migrantes y Refugiados de este Dicasterio y por monseñor Benoni Ambarus, obispo auxiliar delegado para la Caridad y los Migrantes del mismo, quienes la esperarán junto a la escultura itinerante "Ángeles Desprevenidos" (Angels Unawares) ubicada en la Plaza de San Pedro del Vaticano.



A continuación, se ofrecerá el testimonio de un niño refugiado acogido en un centro de Cáritas en Roma. En el evento también participarán los jóvenes de Ascs (la Agencia Escalabriniana de Cooperación al Desarrollo) quienes han organizado un taller para construir todos juntos una cometa, así como el grupo "Agesci Roma 51 Scouts", quienes construirán una tienda, tal y como hizo Abraham en los Robles de Mamré.



El acto finalizará con una merienda ofrecida a todos los niños y la despedida de Amal, que continuará su viaje por Europa.

El proyecto The walk

Amal significa "esperanza" en árabe y su nombre es un viaje simbólico en huida de la guerra, en busca de su madre. Creada por la compañía de diseño Handspring Puppet Company, la marioneta está hecha de caña moldeada y fibra de carbono. Representa a una niña de nueve años y lleva la imagen de todos esos niños refugiados y desplazados (unos 34 millones) muchos de ellos separados de sus familias.

El mensaje de esta iniciativa es: "No nos olvides". El equipo que "da vida" a la pequeña Amal está formado por diez titiriteros, dos de los cuales son refugiados y están completando el viaje desde Siria al Reino Unido. "Nada más que el arte consigue desmaterializar las fronteras y despertar la empatía", explican Roberto Roberto y Ludovica Tinghi, los productores italianos de The Walk. "Su carga vital no tiene precio, ¿cómo no recibir a todos los Amal del mundo con los brazos abiertos?".