María, Antonia y María Jesús, las tres misioneras dominicas evacuadas de Kiev: “Volveremos en cuanto podamos"

“Ninguna queríamos irnos” dice la religiosa dominica María Mayo apesadumbrada. "Pero la embajadora llevaba 15 días llamándonos a diario para que cogiéramos el avión". Así ha relatado esta religiosa, que junto con sus hermanas Antonia y María Jesús, acaba de llegar a España dejando atrás 25 años de trabajo en Ucrania.

Contra su deseo de permanecer, estas tres misioneras españolas de la congregación de Santo Domingo tuvieron que abandonar todo y huir. Recién llegadas a España, ha explicado en Obras Misionales Pontificias (OMP) su viaje. Un tránsito que califican como "un auténtico éxodo" y que ha supuesto "todo un desgarro" al tener que dejar la misión en la que habían permanecido tantos años. “A nosotras nos han sacado yo creo que por lástima, por viejitas, ¿entiendes?”, explica María. “Queremos volver, pero no queremos ser una rémora”. Las religiosas afirman con contundencia que por ellas regresarían “ahora mismo”, aunque por ahora se conforman con ayudar desde aquí, coordinando posibles apoyos a los refugiados.

La Casa de los Niños

Hace 25 años, Antonia Estrada (82 años) fundó la "Casa de los niños" (en ucraniano “Dim Ditey”), una guardería y un centro ecuménico de niños, para ofrecer actividades después de la escuela. Por ella han pasado miles de niños ucranianos de diversos credos hasta el jueves 24 de febrero. “A las 5:30 me llama Nastia, mi compañera de trabajo, diciéndome que están bombardeando al lado de su casa”, explica María Mayo, una zamorana de 72 años que ha pasado 10 años en la misión en Ucrania. “Enseguida bajan mis hermanas diciéndome que ha llamado el cónsul, advirtiendo de que ha cambiado completamente la situación, que no nos podemos quedar, que sí o sí hay que salir”, explica.



A partir de ahí comenzó lo que ellas denominan como un éxodo: llegaron a la embajada, donde había mucha confusión –había 137 españoles registrados, pero después aparecieron más de 300-. “La embajada ha hecho todos los esfuerzos por coger a inscritos y no inscritos”, explican. “Su trabajo ha sido impecable”. Las misioneras también destacan la labor de coordinación desde el Ministerio de Exteriores, y de la embajadora Silvia Cortés, a quien califican de “heroína”.

Éxodo a la frontera



Fue un viaje muy duro. Lo definen como “el camino con las botas puestas”, ya que desde el jueves hasta el domingo no se las pudieron quitar. Viajaron por caminos secundarios, a veces tenían que parar en los arcenes para dejar pasar ambulancias con heridos y material bélico; tuvieron que parar en un hospital para que le hicieran un catéter a uno de los miembros del convoy español… A veces tenían que dar una vuelta, o ir hacia atrás. “Uno puede pensar que los Geos se han equivocado, y no es así”, explica esta misionera, que no es la primera vez que se encuentra en una situación similar. “Estos policías se han portado maravillosamente”, explica María.



A la inquietud de no quitarse de la mente a “sus niños” de Kiev, se sumaron las dificultades del viaje y las propias de la edad. Sin embargo, estas misioneras reconocen con dolor que ellas han sido unas privilegiadas. “Se me partía el alma de ver que yo podía salir y ver toda la gente que estaba allí esperando… Salimos como privilegiados –insiste- solo por ser europeos”, explica Antonia. A pesar de ir con todo el apoyo de la policía y de la embajada, tardaron más de 7 horas en cruzar la frontera, llena de gente. “Lucas, un niño de 6 años que viajaba con nosotras le dice a su padre: ‘¿pero habrá autobuses para todos?’… Imagina el dolor, porque nosotros sabíamos que no habrá autobuses para todos”.