Manos Unidas tilda de "genocidio" que 3,5 millones de personas mueran de hambre pese al aumento de la riqueza

Manos Unidas ha denunciado que todavía 3,5 millones de personas mueren de hambre cada año en el planeta. Un escenario que la entidad de la Iglesia ha calificado de “perverso”, teniendo en cuenta que el incremento de la riqueza no está llegando a todos los pueblos por igual.

"Cuando preparaba estas palabras, se cumplían 78 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, una fecha que recuerda, con el Día Internacional de conmemoración del Holocausto, uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la humanidad. Y mientras veía las noticias me preguntaba si algún día la humanidad se avergonzaría del genocidio que supone que cada año mueran de hambre más de 3,5 millones de personas", ha manifestado la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar.

En una rueda de prensa para presentar la campaña de Manos Unidas 'Frenar la desigualdad está en tus manos', Cecilia Pilar ha advertido de que la desigualdad sigue creciendo en el mundo, aumentando la brecha entre ricos y pobres.

"La riqueza no deja de crecer, sigue aumentando, y no entiende de pandemias ni de crisis, ha señalado. Si bien ha precisado que este aumento de la riqueza "no es malo en sí mismo”, manifiesta que "lo malo, lo perverso y lo terrible es que ese incremento no se refleja de la misma manera en todos los seres humanos".

Tal y como ha recordado Manos Unidas, se estima que 1.300 millones de personas sufren pobreza multidimensional en el mundo, casi 700 millones viven en pobreza extrema y 828 millones pasan hambre. "¿Cómo podemos permitir que cada nueve segundos muera una persona de hambre?", se ha preguntado Pilar.

Preguntada por el terremoto en Turquía y Siria, la presidenta de Manos Unidas ha avanzado que ya se han puesto en contacto con sus socios locales en Siria, los maristas azules, y están pendientes para prestarles la ayuda que puedan necesitar. Según les han trasladado, hay 1,5 millones de personas en la calle, se han derruido muchas casas y tienen refugiadas en sus instalaciones a unas 500 personas.