Los salesianos de Ucrania: “¡Escuchen las voces de los niños que mueren en los bombardeos!"

Los salesianos de la Inspectoría “María Auxiliadora” de la Ucrania greco-católica han alzado su voz para defender la vida de los más pequeños, de los horrores de la guerra. En un llamamiento publicado por la agencia salesiana Ans, denuncian que desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, al menos 80 niños han muerto y muchos han resultado heridos. Miles de niños se ven obligados a huir de los bombardeos y a esconderse en sótanos abandonados y ruinosos, permaneciendo allí durante días en el frío, sin luz y sin comida ni agua”.

Además, los salesianos indican que miles de personas, incluidos niños y jóvenes, “han sufrido traumas psicológicos debido al miedo a la muerte y a la lucha por la vida”. “Nosotros, Salesianos y Familia Salesiana, no podemos permanecer en silencio en estos trágicos momentos en los que el agresor agrede y viola vidas inocentes. Debemos gritar, hablar a todo el mundo civilizado sobre estos actos bárbaros y horribles. Escucha las voces de los niños que mueren a causa de los bombardeos”, remarcan con energía.

Además, se preguntan: “¿Quién les protegerá, si no nosotros, que hemos sido enviados a ellos? No debemos tener miedo de decir la verdad. El mundo y los líderes mundiales deben conocer estos horrores. Unámonos para proteger a los niños, no sólo con la oración, sino también con acciones concretas. Gracias a todos por su apoyo y ayuda. ¡Juntos somos fuertes!”.

Por último, piden una oración más intensa por los niños y por los miles de personas que lo han perdido todo. “Señor, acompáñanos en estos trágicos momentos. Sólo contigo nos sentimos seguros”.

Cada segundo, un niño en Ucrania se convierte en refugiado

Los datos de la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señalan que ya son casi 3 millones los refugiados ucranianos. Además, 1,4 millones de refugiados son menores de edad, muchos de los cuales han dejado el país sin familiares.

Así, la ONU estima que hay al menos 1,85 millones de desplazados internos, y otros 12,6 millones de personas son directamente afectadas por la guerra, que también se enfrentan a temperaturas extremadamente bajas. Más de la mitad de los refugiados están alojados en Polonia, donde los guardias fronterizos registran que han ingresado unos 1.850.000 personas. En cuanto a recepción, le siguen Hungría, Eslovaquia, Moldavia y Rumanía. Los misioneros salesianos trabajan día y noche para ayudar a la población tanto en Ucrania como en las fronteras donde llegan cada día miles de personas.