Los obispos de la UE ven en la IA una oportunidad para “rehumanizar el mercado y redistribuir riqueza”

La Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) aprecia que, además de amenazas, la Inteligencia Artificial contiene también la oportunidad de “rehumanizar el mercado único europeo y permitir una mayor redistribución de riqueza”. Así lo ha expresado a través del vicerrector primero de la Universitat Abat Oliba CEU, Sergio Rodríguez López-Ros, que ha hablado en representación de la organización que aglutina a las conferencias episcopales de la UE. Ha sido en un acto organizado por el Parlamento Europeo para valorar los treinta años de funcionamiento de mercado único.

Según ha explicado Rodríguez López-Ros en nombre de COMECE, la IA tiene un gran potencial para transformar “labores repetitivas o peligrosas y aumentar los márgenes, de modo que pueda haber una mayor redistribución de la riqueza”. Durante su exposición, el ponente de COMECE ha sostenido que el mercado único contiene un valor en sí mismo en la medida en que encarna el ideal que inspira a la UE: “la unión en la diversidad”. En este sentido, ha evocado palabras de Benedicto XVI, al subrayar que “los europeos tendríamos que poner más veces en valor el hecho de pertenecer no sólo al mayor episodio político de la historia, sino al mercado interior más consolidado que haya visto la humanidad”. Así, en tanto que el mercado común es pieza fundamental de un proyecto que ha propiciado décadas de paz, se puede afirmar que “haber construido el mercado interior más integrado de la historia es también un ejercicio de dignidad”.

“Paradigma de la economía social de mercado”

Asimismo, el mercado común también es “paradigma de la economía social de mercado”. Y, en este sentido, el portavoz de COMECE ha recordado que “sólo la dinámica de la comunidad, del comunitarismo, es capaz de superar el puro economicismo. Sin crecimiento equitativo no hay justicia social y sin ella no hay paz, entendida no como la ausencia de guerra, sino como la ausencia de conflictos en el día a día”. En esta línea, ha llamado a “conciliar las exigencias de la fe y de la doctrina social de la Iglesia con las necesidades y los límites impuestos por las leyes del mercado y la globalización”, tal como el Papa Francisco se han encargado de recordar en diversas ocasiones.