Los obispos europeos lamentan que el Parlamento apruebe incluir el aborto como un derecho fundamental en la UE

La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) lamenta la resolución que el Parlamento Europeo aprobó ayer en la que quiere incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión.

“Lamentamos que el Parlamento Europeo haya aprobado ayer esta resolución, que abre el camino a una desviación de los derechos humanos universalmente reconocidos y tergiversa la tragedia del aborto para las madres en dificultades”, asegura este viernes Manuel Barrios, secretario general de la COMECE.





“Debemos trabajar por una más amplia unidad entre los europeos, y no crear mayores barreras ideológicas y polarización. Debemos apoyar a las madres embarazadas y acompañarlas en la superación de los obstáculos en situaciones problemáticas”, indica, recordando que el Parlamento Europeo “no debe entrar en un ámbito, como el del aborto, que no es de su competencia, ni debe interferir en los asuntos internos de los países democráticos de la UE o de los que no lo son”. Además, asegura que promover “agendas políticas radicales pone en peligro los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión, la libertad de reunión, y daña la cohesión social”.

La priorización de la inclusión del aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el contexto de una posible revisión de los Tratados de la UE, puede poner en cuestión las posibilidades de éxito de dicho proceso de reforma, al tiempo que intensifica los enfrentamientos entre nuestros conciudadanos y entre los Estados miembros.

Injerencia inaceptable

Ya a principios de junio Manuel Barrios aseguraba que la COMECE veía con sorpresa que el Parlamento Europeo iba a debatir "sobre el impacto de un borrador de opinión filtrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación con el aborto. Se trata de una injerencia inaceptable en las decisiones jurisdiccionales democráticas de un Estado soberano, un país que además no es Estado miembro de la UE. La adopción de una resolución del Parlamento Europeo que avale esta injerencia no hará más que desacreditar a esta institución".

“Los derechos”

El Parlamento Europeo reclamó este jueves que se consagre el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, apenas dos semanas después del fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que anuló una protección federal de este derecho que llevaba en vigor desde 1973.

"La salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales que deben protegerse", recalcan los eurodiputados, que condenaron los recientes retrocesos en los derechos de las mujeres "en Estados Unidos y en algunos Estados miembros" de la UE.