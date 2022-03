Los obispos de Angola piden al gobierno que declare el «estado de emergencia» y lleve ayuda a la población

La Conferencia Episcopal de Angola ha pedido al gobierno que declare el «estado de emergencia» y lleve ayuda a la población. Lo confirma en la agencia Fides el obispo de Dundo y vicepresidente del episcopado, Stanislao Chindekasse. «Los obispos —indica— llevamos tiempo señalando que el sur del país vive en condiciones de extrema fragilidad: no llueve desde hace tiempo, hay una grave carestía, el ganado no encuentra alimento y la gente y los agricultores no trabajan y viven en la pobreza. No es la primera vez que pedimos al ejecutivo que declare el estado de emergencia para llevar ayuda a la población y permitirle recuperarse. Nuestros recursos son ahora insuficientes, Cáritas nacional y las agencias de ayuda no pueden ayudar y la situación es muy preocupante».

El problema es especialmente acuciante en el sur, donde hay una grave crisis alimentaria que ha obligado a huir a la vecina Namibia a decenas de miles de personas. En mayo de 2021 el Programa Mundial de Alimentos ya advirtió de que unos seis millones de angoleños no tenían suficiente acceso a agua y a comida. En septiembre, la misma agencia de la ONU concretó que 1,3 millones sufrían «hambre extrema».

La situación, desde entonces, no ha hecho más que agravarse, sobre todo en las provincias meridionales de Cuneme, Huila y Namibe. La sequía que vive la región desde hace más de tres años, la peor en cuatro décadas, ha hecho que decenas de miles de personas hayan tenido que desplazarse en busca de pastos para el ganado y de alimentos.

«Hemos renovado esta petición [de declaración del estado de emergencia] al gobierno central, pero no hemos recibido una respuesta oficial», lamenta el obispo Chindekasse. «Por el contrario, varios periodistas y creadores de opinión han arremetido contra la Iglesia, acusándola de inmiscuirse en asuntos que no le conciernen. ¿Pero cómo pueden pedirnos que no nos ocupemos de los problemas de la gente? Es difícil negar que lo que decimos es cierto. Además, casi toda la población está con nosotros y aprueba la postura de la Iglesia, porque está en contacto directo con la gente y conoce su sufrimiento».

Elecciones en agosto

La denuncia eclesial, en efecto, no ha sentado bien en las esferas de poder. Más que nada, porque no casa bien con el optimismo económico del gobierno, cuyo ministerio de Economía y Planificación hablaba esta misma semana de conseguir que en los próximos treinta años la renta per cápita pase de los 6.300 dólares de hoy a 24.000.

Angola celebra elecciones el próximo mes de agosto. Los ciudadanos están convocados a elegir a su presidente y a los 223 diputados de la Asamblea Nacional. El actual mandatario, João Lourenço, en el cargo desde 2017, opta a un segundo mandato de cinco años.

Los obispos se pronunciaron sobre los comicios al término de su última asamblea plenaria, celebrada a finales de enero. Pidieron a los ciudadanos que trabajaran para consolidar la «joven y frágil democracia», invitándoles a «evitar la abstención» y a «renovar su tarjetas electorales». Asimismo, instaron a los partidos políticos a respetarse mutuamente durante la campaña electoral. «Todos debemos despojarnos de nuestras diferencias por el bien de Angola, nuestra patria a la que tanto amamos y que queremos ver brillar», dijo el obispo José Manuel Imbamba, presidente de la Conferencia Episcopal.