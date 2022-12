Un llamamiento por las mujeres de Bangladesh: El sueño "por aliviar su pobreza" que acaba en pesadilla

La historia de Jaeda Akhter, una mujer bangladesí de 30 años, esposa y madre de un niño, que fue víctima de una banda de traficantes de personas y llevada a la India a finales de 2020 con la perspectiva de emigrar al Reino Unido o a Canadá, no es un hecho aislado en Bangladesh. Presionadas por estas bandas con el "sueño de aliviar su pobreza" son "esclavizadas y obligadas a prostituirse en la India, tras una serie de experiencias angustiosas". Esta es solo una de las muchas mujeres "que se convierten en víctimas fáciles de los traficantes de personas”, ha explicado a la Agencia Fides la hermana Josephine Rozario, religiosa de las Hermanas Salesianas de María Inmaculada, coordinadora en Bangladesh —con el padre Liton Gomes— de “Talitha Kum Network”, la red internacional que lucha contra el tráfico de personas.

En su compromiso, la religiosa ha salvado directamente a unas diez chicas e indirectamente a muchas otras. Las hermanas, los voluntarios y los profesores de Talitha Kum llevan a cabo una labor de sensibilización y educación en las escuelas, las parroquias y las comunidades para concienciar a las chicas y, de este modo, contrarrestar fenómenos sociales como el matrimonio precoz, el matrimonio forzado y la trata de seres humanos en Bangladesh.

“Bangladesh es uno de los países de Asia más expuestos al fenómeno, debido a la pobreza y al desconocimiento de estas dinámicas delictivas. Al sensibilizar a las niñas y a las familias, realizamos una importante labor de prevención”, explica la religiosa. Desde 2020, Talitha Kum Network Bangladesh ha organizado 16 seminarios contra el matrimonio precoz y la trata de personas.

Uno de los objetivos al trabajar con las adolescentes “para que se salven de la trata de personas y de los matrimonios precoces y forzados”, es implicarlas "para que luego ellas también puedan desempeñar un papel activo en la sociedad contra la trata de personas".

Bangladesh es un país de origen y tránsito de la trata de personas, especialmente de fenómenos como el trabajo forzado y la prostitución forzada. Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los ciudadanos de Bangladesh, India y Pakistán son objeto de trata en al menos 40 países del sur de Asia.

