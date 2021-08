Las duras palabras del sacerdote siciliano tras los incendios en la isla: "Si tienes vínculos con la mafia..."

“Si tienes vínculos con la mafia, mira a los ojos de San Cataldo”. Con esas palabras el P. Pietro Antonio Ruggiero, arcipreste de la parroquia de Gagliano Castelferrato, en Sicilia, denunció las acciones criminales de la mafia en Italia.

Durante la Misa celebrada este domingo 1 de agosto en honor a San Cataldo, santo irlandés del siglo VII muy venerado en el sur de Italia, el P. Ruggiero hizo referencia a los voraces incendios que en los últimos días han destruido amplias áreas naturales de la isla de Sicilia y en cuyo origen podría encontrarse una acción criminal al servicio de intereses económicos de particulares. Una de las zonas más afectadas es la provincia de Enna, donde se encuentra el pueblo de Gagliano Castelferrato.

“Si tienes contactos con la mafia de los grandes centros urbanos y te conviertes en su mediador, si has colaborado en delitos o te has dejado involucrar en crímenes, si tienes conocimiento o si incluso estás implicado en los terribles incendios que han devastado nuestro territorio, mira a los ojos de San Cataldo”, fueron las palabras del párroco en su homilía, según reveló el diario local Live Sicilia.

El P. Ruggiero denunció con firmeza la hipocresía de algunas personas que se muestran como fervorosos devotos del santo patrón, San Cataldo, y son los primeros en llegar a la iglesia el día de su fiesta y en presentarse para portar su imagen en procesión; pero que al mismo tiempo se dedican al crimen organizado, al narcotráfico y a la explotación de personas.

“Si la fatiga y las preocupaciones económicas te agobian”, continuó el P. Ruggiero, “si una enfermedad te agobia y te quita la respiración; si tus sueños son grandes y tienes miedo de no poder realizarlos; si estás oprimido y eres esclavo de un vicio, como el juego, el alcohol, y por ese motivo tu familia se está yendo a pique”.

“Si tu pasado, tus errores, tus fallos te pesan; si acostumbras a favorecer a tus amigos y a obstaculizar a tus adversarios o enemigos; si estás traicionando a tu mujer, o a tu marido, incluso con complicidad social; si eres dependiente de las drogas y no consigues dejarlas; si te dedicas a traficar aprovechando la debilidad de quienes están arruinando su vida”.

“Si has prestado dinero exigiendo intereses de usura; si estás implicado en la prostitución o has abusado de la debilidad de quien ha perdido todo respeto por su propio cuerpo; si con la complicidad del odio y del rencor has hecho daño al prójimo; si te has aprovechado de la necesidad de los demás poniendo precios desproporcionados; si por medio de tu profesión has oprimido a los débiles y favorecido a los poderosos”.

En esos casos, el P. Ruggiero hace esta invitación: “Mira a los ojos de San Cataldo porque esa dulce mirada sostiene y anima, consuela, conforta y tranquiliza, perdona y salva. En esos ojos están los ojos de Jesús, los ojos de Dios. Son ojos profundos que te repiten: apóyate en mi bastón e intenta cambiar”.

Las palabras de los papas contra la mafia

El Papa Francisco ha pretendido dar un paso más allá dentro de su ámbito en la lucha contra las mafias, y ha impulsado la creación de un grupo de trabajo que estudie la posible excomunión de sus integrantes. La intención de la Santa Sede es que este grupo de trabajo no analice de manera exclusiva a las mafias italianas, sino aquellas organizaciones criminales que cometan delitos como el tráfico de drogas o la trata de personas.

De esta manera, se aceleran los trámites para proceder a la excomulgación de las mafias. Un asunto que al Papa Francisco siempre le ha preocupado y verbalizado, al igual que hicieron años antes sus dos inmediatos predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI.

"¡Convertíos, un día vendrá el juicio de Dios!"

Para muchos, es difícil olvidar el 9 de mayo de 1993, hace justo 28 años. Aquel día, Juan Pablo II responsabilizó en Sicilia a la mafia de la depresión económica y social que vivía el sur de Italia. Durante su visita a esta zona de Italia, ofreció un discurso no programado e improvisado, después de celebrar una Misa multitudinaria desde el Valle de los Templos de Agrigento.

“El pueblo siciliano, tan arraigado a la vida, que ama y da la vida, no puede vivir siempre bajo la presión de una civilización contraria, de la muerte. Hace falta la civilización de la vida. En nombre de Cristo crucificado y resucitado, que es camino, verdad, y vida, me dirijo a los responsables: ¡Convertíos, un día vendrá el juicio de Dios!”, exclamó el Santo Padre fallecido en 2005.

"No tengáis miedo"

En el año 2010, el Papa Benedicto XVI renovó el mensaje de su predecesor en Palermo, en una misa multitudinaria celebrada en la capital de Sicilia, en Palermo. “No tengáis miedo”, llegó a expresar el Pontífice alemán, en la que reclamaba a sus habitantes “no resignarse ante la violencia del crimen organizado”.



"En Palermo, como en toda Sicilia, no faltan las dificultades, los problemas y las preocupaciones: pienso, en particular, en quienes viven en condiciones de precariedad a causa de la falta de trabajo, de la incertidumbre por el fututo, del sufrimiento físico y moral y de la criminalidad organizada", señalaba el Pontífice en su homilía.

"Quien es mafioso no vive como cristiano"

En septiembre de 2018, Francisco no pasó por alto los 25 años del asesinato de Guiseppe Pugliese por parte de la Cosa Nostra y ofició una misa en Palermo.

Aquel día, el Pontífice remarcaba la incoherencia de creer en Dios y ser un mafioso: “Quien es mafioso no vive como cristiano, porque blasfema con la vida el nombre de Dios", afirmó Francisco en medio de los aplausos de los más de 100.000 fieles que acudieron a la homilía.