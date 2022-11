Irlanda: Placid Murray, 87 años de rica y fecunda vida religiosa

Se llamaba Michael Murray. Placid Murray en la vida religiosa. Y tenía 104 años, 87 de ellos como monje de la Orden de San Benito. El hermano Plácido falleció el pasado 1 de noviembre en Irlanda, el país que lo vio nacer en el lejano año de 1918, cuando estaba dando sus últimos coletazos la Primera Guerra Mundial.

«Es el monje profeso más longevo con 87 años de profesión y el sacerdote ordenado más antiguo de Irlanda, creo que se puede decir con seguridad, si no del mundo», ha dicho el también benedictino Henry O´Shea, monje, como él, en la abadía irlandesa de Glenstal, en cuyo cementerio recibe sepultura este jueves 3 de noviembre.

It is with deep sadness that the monastic community announces the death of Fr Placid Murray OSB, at the age of 104. Ar dheis Dé go raibh a anam dílis. pic.twitter.com/XfiIkf3ihw

— Glenstal Abbey (@GlenstalAbbey) November 1, 2022

Placid Murray era sacerdote desde 1941. Debido a su delicada salud, fue ordenado antes de tiempo en la abadía de Santa Escolástica de Subiaco el 20 de diciembre de 1941, celebrando su primera misa en el cercano Sacro Speco, donde San Benito vivió y rezó.

Experto en el cardenal Newman

Murray había nacido en la localidad de Lismore (Waterford, Irlanda) el 7 de octubre de 1918, aunque tras la temprana muerte de su padre su madre se trasladó con la familia a Dublín. Ingresó en el entonces priorato de Glenstal en septiembre de 1935 y en enero de 1937 hizo sus primeros votos, recibiendo el nombre de Plácido. Poco después fue enviado a la abadía belga de Maredsous, donde estudió filosofía y comenzó a estudiar teología.

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de Maredsous huyó brevemente al sur de Francia, y el hermano Plácido fue enviado por el abad a completar estudios en Sant´Anselmo. Fue allí donde desarrolló su amor por las obras del cardenal John Henry Newman, del que era un experto. Así, en 1969 se doctoró en teología con la tesis «Newman the Oratorian: Cardinal Newman´s Oratory Papers». Y posteriormente colaboró en la edición de cinco volúmenes con los sermones anglicanos inéditos del cardenal, pronunciados entre 1824 y 1843. El padre Charles Dessain, el gran estudioso de Newman, del Oratorio de Birmingham, pidió expresamente poco antes de su repentina muerte, que se confiara esta tarea al padre Placid.

Liturgia

La vida del hermano Plácido estuvo muy ligada también a la liturgia. Participó en la creación de la Societas Liturgica, de la que fue su primer presidente de 1967 a 1969, y estableció la Conferencia Litúrgica anual en Glenstal, que siguió organizando hasta 1975. Fue, asimismo, consultor de la Comisión Internacional para el Inglés en la Liturgia, creada durante el Concilio Vaticano II. Y en 1970, los obispos de Irlanda, Gran Bretaña y Australia le pidieron que presidiera el comité que tradujo la Liturgia de las Horas para su uso en estos países.

En Glenstal, el padre Placid fue ayudante del maestro de novicios, profesor de religión y alemán en la escuela del priorato y, posteriormente, de 1952 a 1957, prior conventual. Durante esa etapa como prior completó la iglesia de la abadía y creó el actual refectorio monástico. En sus últimos años en el monasterio siguió impartiendo clases en el noviciado, ayudando en la recepción y ejerciendo el ministerio de confesor.

Los últimos catorce años de vida los pasó en la residencia de ancianos Millbrae en Newport. Ello no le impedía visitar frecuentemente el monasterio para asistir a misa y comer con la comunidad. El pasado 7 de octubre había celebrado allí su 104º cumpleaños.