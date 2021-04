Haití sigue pidiendo la liberación de los diez rehenes: "Los secuestradores no escuchan la voz de la razón"

La Conferencia Episcopal de Haití (CEH) y la Conferencia de Religiosos de Haití han anunciado el cierre, del 21 al 23 de abril, de las escuelas y universidades dirigidas por la Iglesia Católica.

Las instituciones sanitarias continuarán con sus actividades asistenciales de forma regular. La Iglesia sigue pidiendo la liberación de los 5 sacerdotes, 2 religiosas y 2 de sus familiares secuestrados el 11 de abril en Croix-des-Bouquets. Pese a las peticiones de los fieles de la Iglesia católica, obispos, sacerdotes, religiosos, organizaciones de la sociedad civil, en Haití y en el extranjero, los rehenes aún no han sido liberados, lamenta la CEH en un comunicado publicado el martes 20 de abril, enviado a la Agencia Fides.

"Los secuestradores no escuchan la voz de la razón. Diez días en manos de los secuestradores son demasiado. Vemos con pesar la falta de un cambio en la situación de nuestros hermanos y hermanas que están en manos de los bandidos", se lee el comunicado emitido en Puerto Príncipe. El cierre de las actividades educativas católicas tendrá lugar entre hoy miércoles 21 y el viernes 23 de abril. Sin embargo, los sacerdotes continuarán celebrando la misa, especifica el texto. El viernes al mediodía sonarán las campanas de todas las iglesias del país para pedir la liberación de los rehenes, si aún no han sido liberados.

Según fuentes locales, la historia parece compleja. La secretaría de la Sociedad Sacerdotal de Saint Jacques, en un comunicado el domingo 18 de abril, desmintió los rumores de que los secuestrados habían sido liberados, agregando un detalle. "Según la información que tenemos, el rescate no sería el único motivo del secuestro de nuestros hermanos y hermanas", revela la comunicación firmada por el Padre Paul Dossous, Superior General. "Es inmoral pagar el rescate a los secuestradores. Pero eso no impedirá que hagamos todo lo necesario para obtener la liberación que clamamos", se lee en este comunicado. El texto concluye afirmando que la Compañía se compromete a "hacer todo lo posible para no complicar esta situación desesperante y aterradora, con miras a un final feliz".

Desde finales de 2019 Haití se ha enfrentado a una ola de secuestros sin precedentes en su historia. Los secuestros ocurren a diario y todos los grupos de la sociedad son víctimas de ellos, ante la impotencia de las autoridades.