La Iglesia española podría "tener un gesto especial con Ucrania”, como en otras circunstancias

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, ha asegurado este 1 de marzo que como siempre, “cuando hay algún tipo de circunstancia humanitaria especial suele haber algún gesto de la Iglesia”. Por lo tanto, su función es “disponer que haya para poder repartir”. Así lo ha expresado en la rueda de prensa de presentación de los datos de asignaciones a favor de la Iglesia Católica en el IRPF en España. En esta línea, ha recordado que “Cáritas ya ha hecho una previsión de su aportación y que trabaja en Ucrania desde 2010, donde apoya diversos proyectos de acción social y de emergencia”.

Cabe recordar que la Comisión Permanente de los obispos españoles se reúne la próxima semana y que en el mes de abril se celebrará la primera Asamblea Plenaria del año 2022.

Actualmente, la cooperación con Cáritas Ucrania se centra en varios centros de atención a personas con diversidad funcional y de atención a familias vulnerables, así como la financiación de proyectos de emergencia en el Donbass, suministro de agua potable y prevención anti-Covid, con una partida de 150.000 euros aportados por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional) mantienen su actividad.

Ante el estallido de la actual crisis, Cáritas Española ha expresado su solidaridad y cercanía con Cáritas Ucrania, y ha movilizado una partida inicial de 25.000 euros para apoyar el plan de respuesta de emergencia de Cáritas Ucrania.

Y es que la Confederación de Cáritas está lanzando un llamamiento de emergencia para respaldar el trabajo de Cáritas Ucrania. El programa tiene como objetivo apoyar a las personas afectadas por el conflicto con alimentos, agua potable, alojamiento seguro y kits de higiene, así como garantizar un transporte seguro para que las personas vulnerables puedan reunirse con sus seres queridos y acceder a zonas seguras.

Ya desde finales del verano de 2021, particularmente en el este de Ucrania, Cáritas anticipó una respuesta humanitaria ante la posible escalada del conflicto. Cáritas formó al personal y los voluntarios para aumentar su capacidad de satisfacer las necesidades de las comunidades locales y fortalecer su red. También pusieron a punto centros temporales para acoger y garantizar la asistencia a los desplazados internos, cuyo número muy probablemente irán en aumento ante la evolución de los últimos acontecimientos.

Caritas Ucrania cuenta con el apoyo de 36 organizaciones de la Confederación Caritas para ayudar a la población necesitada. “No podemos ignorar las trágicas implicaciones humanitarias de esta guerra”, ha señalado este 1 de marzo el secretario general de Caritas Internationalis, Aloysius John. “Es deber de la comunidad internacional proteger al pueblo ucraniano y garantizar su acceso a asistencia vital”.

Caritas Internationalis ha subrayado la urgencia de que todas las personas puedan acceder a la asistencia humanitaria, en particular los más vulnerables, y que se garantice la libertad de movimiento para quienes huyen del conflicto. “Todos estamos llamados a actuar. Lo que está ocurriendo en Ucrania está poniendo en peligro la estabilidad y la paz internacionales y, como subrayó el Santo Padre, está ‘desacreditando el derecho internacional”, concluye.

Aloysius John, Secretary-General of Caritas Internationalis; Tetiana Stawnychy, President of @caritasukraine, and Fr Vyacheslav Grynevych, Director of @SpesUkraine, talk about the current #war situation in #Ukraine. Join the conference: https://t.co/tXzEkxbLeR