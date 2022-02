Iglesia anglicana: El ataque a Ucrania es "un acto de gran maldad"

El ataque a Ucrania es «un acto de gran maldad». Así lo califican este jueves 24 de febrero los arzobispos de Canterbury y York, número uno y dos de la Iglesia de Inglaterra, en una declaración en la que piden a los cristianos que hagan del próximo domingo «un día de oración por Ucrania, por Rusia y por la paz». Justin Welby y Stephen Cottrell se suman al llamamiento del Papa Francisco para celebrar una jornada mundial de oración y ayuno por la paz el 2 de marzo, Miércoles de Ceniza.

Los dos jerarcas demandan, asimismo, «un alto el fuego urgente»; la «retirada de las fuerzas rusas» de Ucrania; «una decisión decidida y pública de no usar nunca la fuerza»; y «una conferencia internacional para encontrar acuerdos a largo plazo para una paz estable».

El primer ministro británico Boris Johnson ha calificado los sucesos de Ucrania de «catástrofe» para Europa y ha anunciado que solicitará «una reunión urgente de todos los líderes de la OTAN lo antes posible».

This is a catastrophe for our continent.



I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.



I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.