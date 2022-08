“Hay personas en Etiopía que están muriendo por falta de alimentos”

“Estamos recibiendo información de que en la región de Tigray ya hay personas que están muriendo por falta de alimentos”, explican los misioneros salesianos desde Etiopía. Según Naciones Unidas, más de 25 millones necesitan ayuda de emergencia para sobrevivir en ese país, a causa de la sequía y la guerra.

El director de Misiones Salesianas, Luis Manuel Moral, asegura que “el coronavirus, la guerra en el norte, las sequías en el sur y el sudeste del país y las inundaciones en otros lugares están provocando un grave problema humanitario en el país”.

Sin carreteras, sin teléfono, sin electricidad…

“Los fallecimientos por falta de medicinas es algo habitual, pero que lleguen estas noticias de muertes por hambre es muy preocupante”, alertan. “La sequía, el aumento de precios, la falta de accesibilidad a la zona… está siendo muy complicado”, añaden los misioneros, recordando que “no hay carreteras, no hay teléfono ni internet, no hay electricidad, ni bancos… las personas no tienen acceso a dinero. Ya hace más de un año que los servicios para la población están completamente cerrados. Ricos y pobres, todos necesitan ayuda humanitaria”.

Los misioneros salesianos ya han repartido más de 260.000€ en alimentos, productos de higiene y ropa de abrigo. “Seguimos trabajando para hacer llegar más ayuda a nuestras comunidades para distribuirla entre las personas que más lo necesiten”, dicen. El país está viviendo una de las sequías más graves de los últimos 40 años y más de siete millones de ganaderos y agricultores de las zonas más afectadas se han quedado sin medios de subsistencia. “Los precios de los bienes de primera necesidad son hoy muy altos y siguen subiendo cada día que pasa”, explican.