El gesto heroico de una religiosa frente a la policía que salvó a más de 100 manifestantes en Myanmar

En la Audiencia General de este miércoles, 17 de marzo, el Papa Francisco ha recordado una poderosa imagen que hace unas semanas dio la vuelta al mundo, la imagen de la hermana Ann Nu Thawng, la religiosa católica javeriana que se arrodilló frente a los agentes para salvar a los jóvenes durante las manifestaciones pacíficas a favor de la democracia.

La hermana Ann Nu Thawng, de la congregación religiosa de San Francisco Javier, instituto de derecho diocesano en Myitkyina, fue el ícono de la jornada del 28 de febrero, marcada por la dura represión de la policía que, según las Naciones Unidas, disparó contra los manifestantes de todo el país, matando a 18 personas y dejando a más de 30 heridas.

“En la zona de Myitkyina, hasta ahora las manifestaciones siempre han sido pacíficas y sin incidentes. Pero ayer algunos episodios de violencia amenazaron con hacer precipitar la situación”, explicó a la Agencia Fides Joseph Kung Za Hmung, director de “Gloria News Journal”, el primer periódico católico en la web en Myanmar.

“La acción de la religiosa y la respuesta de la policía que, al ver la súplica de la monja, se detuvo, ha sorprendido a muchos de nosotros. La hna. Ann hoy es un modelo para los líderes de la Iglesia: los obispos y sacerdotes están llamados a dejar sus zonas de confort y dar ejemplo de su valentía”, comenta, señalando que muchos no católicos también han elogiado a la hermana Thawng, cuyo acto se ha convertido en viral en las redes sociales. “Más de 100 manifestantes pudieron encontrar refugio en su convento. Los salvó de golpes brutales y de arrestos policiales”, dice el Director.

