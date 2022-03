Friburgo suspende como profesor al metropolita Hilarión por negarse a condenar la agresión a Ucrania

La Universidad de Friburgo (Suiza) ha decidido suspender, «hasta nuevo aviso», la cátedra del metropolita Hilarión (Alfeyev), director del Departamento de Relaciones Exteriores Eclesiásticas del Patriarcado de Moscú y «número dos» de la Iglesia ortodoxa rusa. La medida ha sido comunicada este 8 de marzo por el teólogo español Mariano Delgado, decano de la Facultad de Teología. El metropolita ortodoxo era profesor titular en esa Facultad desde 2011.

El doctor Delgado (Berrueces, Valladolid, 1955) explica que el día 2 de manera pública, y el 3 de manera privada, se dirigió a Hilarión para pedirle que utilizara su influencia eclesiástica y política «para condenar pública e inequívocamente» la invasión militar de Rusia en Ucrania, una invasión —recuerda— «contraria al derecho internacional». Le solicitaba asimismo que exigiera al presidente Putin«la retirada inmediata de las tropas rusas» y un compromiso público e inequívoco para alcanzar «una solución al conflicto basada en el diálogo, sobre la base del derecho internacional y los derechos humanos».

La respuesta de Hilarión, según Delgado, fue decepcionante, limitándose a señalar que tanto él como su Iglesia se hallan comprometidos «en el ámbito humanitario», y que están «haciendo todo lo posible» para ayudar a los necesitados. No es esto lo que el profesorado espera de él en estos momentos, señala.

«Como Decano de la Facultad, me decepciona que el Metropolitano Hilarión, profesor titular de nuestra Facultad desde hace mucho tiempo, no se sienta capaz de oponerse a la clara violación del derecho internacional por parte de Rusia», afirma Delgado. Y añade: «La Facultad de Teología de Friburgo seguirá siendo un lugar de entendimiento y encuentro con y entre las diferentes iglesias de la Ortodoxia. Pero el silencio, cuando es necesario hablar en voz alta, no forma parte de la tradición profética del cristianismo, tal como está marcado para nuestra facultad».

Los sermones del Patriarca Kirill, «escandalosos»

El decano arremete también en su comunicado contra el patriarca Kirill, cuyas homilías de los dos últimos domingos califica de escandalosas. «Me sorprenden especialmente las declaraciones públicas de la máxima autoridad del Patriarcado de Moscú sobre la invasión militar de Rusia en Ucrania. Los sermones del 27 de febrero y del 6 de marzo en los que el Patriarca Kirill I justificó la guerra de Rusia contra Ucrania como una "lucha metafísica" son escandalosos desde el punto de vista teológico y político».

En su opinión, la cúpula de la Iglesia ortodoxa rusa no se atreve a preguntar a sus gobernantes «¿con qué derecho?» han puesto en marcha esa formidable maquinaria bélica contra Ucrania. Desde la Primera Guerra Mundial —denuncia— el nacionalismo «se ha convertido a menudo en una nueva religión política», y «las iglesias y las teologías no son inocentes en este proceso».

El prestigioso teólogo español, residente en Friburgo desde 1997 y autor de más de 400 publicaciones, concluye afirmando que en la Rusia actual «la valentía profética» procede de los laicos de a pie, de los sacerdotes y diáconos, y de quienes protestan públicamente contra la guerra de Putin, «aunque tengan más que temer de una cúpula eclesiástica que se deja cortejar por él».