Francisco a los jesuitas: "No nos cansemos de pedir la fuerza para construir y conservar la comunión"

El Santo Padre también dijo que, el Señor toma a los discípulos juntos, los toma como comunidad. Nuestra llamada está arraigada en la comunión. “Para empezar cada día, además del misterio de nuestra elección – precisó el Papa – necesitamos revivir la gracia de haber sido acogidos en la Iglesia, nuestra santa Madre jerárquica, y por la Iglesia, nuestra esposa. Pertenecemos a Jesús, y le pertenecemos como Compañía”.





No nos cansemos de pedir la fuerza para construir y conservar la comunión, para ser fermento de fraternidad para la Iglesia y para el mundo, les ijo. No somos solistas que buscan ser escuchados, sino hermanos que forman un coro. Sintamos con la Iglesia, rechacemos la tentación de buscar éxitos personales y formar facciones. No nos dejemos arrastrar por el clericalismo que nos vuelve rígidos ni por las ideologías que dividen.

Llamados a salir para ir al confín entre la tierra y el cielo

Para nosotros, los jesuitas, precisó el Santo Padre, la salida y la subida siguen un camino específico, que la montaña simboliza bien. En la Escritura, la cima de las montañas representa el borde, el límite, la frontera entre la tierra y el cielo. Y estamos llamados a salir para ir precisamente allí, al confín entre la tierra y el cielo, donde el hombre se “enfrenta” a Dios con dificultad; a compartir su búsqueda incómoda y su duda religiosa. "Es allí donde debemos estar, y para ello debemos salir y subir".